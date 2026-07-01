Qué pasa si Estados Unidos gana, empata o pierde contra Bosnia por los 16avos de final del Mundial 2026

El seleccionado estadounidense llegó a esta instancia como ganador del Grupo D, con 6 puntos goleando a Paraguay, ganando a Australia y cayendo ante Túnez.

Estados Unidos enfrenta este miércoles a Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido que puede marcar el verdadero salto del equipo de Mauricio Pochettino en su Copa del Mundo como anfitrión.

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El seleccionado estadounidense llegó a esta instancia como ganador del Grupo D, con 6 puntos. Goleó 4-1 a Paraguay, venció 2-0 a Australia y cerró la fase de grupos con una derrota 3-2 frente a Turquía.

Bosnia, por su parte, avanzó como una de las mejores terceras del Grupo B. Empató 1-1 contra Canadá, perdió 4-1 ante Suiza y logró la clasificación con un triunfo 3-1 frente a Qatar. Ahora ambos se cruzan en Santa Clara, con un lugar en octavos de final en juego.

Qué pasa si Estados Unidos le gana a Bosnia

Si Estados Unidos le gana a Bosnia, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026.

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La victoria le permitiría confirmar su buen recorrido en la fase de grupos y sostener la ilusión de hacer una campaña histórica como local. Además, tendría un valor especial: ganar un partido de eliminación directa en casa puede reforzar el vínculo entre la selección y su público.

El ganador de este cruce enfrentará en octavos al vencedor de Bélgica vs. Senegal. Por eso, superar a Bosnia no solo significa avanzar: también implica entrar en una llave con un posible duelo de altísima exigencia ante una selección del top 10 o contra una de las potencias africanas más competitivas.

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Qué pasa si Estados Unidos empata contra Bosnia

En una fase eliminatoria, un partido no puede terminar empatado como resultado final.

Si Estados Unidos y Bosnia igualan después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Y si la igualdad continúa después de los 120 minutos, la clasificación se definirá por penales.

Qué pasa si Estados Unidos pierde contra Bosnia

Si Estados Unidos pierde contra Bosnia, quedará eliminado del Mundial 2026.

Sería un golpe enorme para el país anfitrión, más teniendo en cuenta que Canadá y México ya accedieron a octavos. El equipo de Pochettino ganó su grupo, mostró una versión ofensiva muy fuerte en los primeros partidos y llega al cruce con el respaldo de su gente. Una eliminación en 16avos dejaría una sensación de oportunidad perdida.

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En resumen

Si Estados Unidos gana, avanza a los octavos de final y enfrentará al ganador de Bélgica vs. Senegal.

Si el partido termina empatado en los 90 minutos, habrá tiempo extra y luego penales si la igualdad se mantiene.

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