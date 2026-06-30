Estados Unidos vs. Bosnia: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final del Mundial 2026

Estados Unidos llega a los 16avos de final con un balance positivo, aunque con la necesidad de corregir detalles después de su última presentación.

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este miércoles 1° de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y tendrá a uno de los anfitriones del torneo frente a una selección balcánica que llega con confianza tras asegurar su clasificación en el cierre de la fase de grupos.

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El equipo de Mauricio Pochettino llega a esta instancia después de una fase inicial con buenos momentos, aunque también con una derrota reciente que dejó algunas dudas. Bosnia, dirigida por Sergej Barbarez, viene de vencer 3-1 a Qatar y buscará aprovechar su orden colectivo para competir en una llave de eliminación directa.

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A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bosnia por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

6:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 7:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 5:00 p. m. en Santa Clara, 8:00 p. m. ET y 5:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Bosnia en Centroamérica

Costa Rica: FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo y ViX.

FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo y ViX. Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports Panamá, TVMax, TVN Panamá, TVN Radio 96.5 y ViX.

FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports Panamá, TVMax, TVN Panamá, TVN Radio 96.5 y ViX. Guatemala: Tigo Sports Guatemala y ViX.

Tigo Sports Guatemala y ViX. Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.

FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX. El Salvador: Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX.

Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX. Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX.

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Cómo llega Estados Unidos al partido contra Bosnia

Estados Unidos llega a los 16avos de final con un balance positivo, aunque con la necesidad de corregir detalles después de su última presentación. El equipo de Mauricio Pochettino viene de perder 3-2 ante Turquía, resultado que cortó el impulso que había construido con los triunfos frente a Australia y Paraguay.

En la fase de grupos, el seleccionado norteamericano mostró una versión convincente en varios pasajes. Primero goleó 4-1 a Paraguay y luego venció 2-0 a Australia, dos resultados que le permitieron encaminar su clasificación antes del tropiezo contra Turquía. En la preparación previa al Mundial, además, había derrotado 3-2 a Senegal y perdido 2-1 con Alemania.

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La gran noticia para Pochettino es la recuperación de Christian Pulisic, quien volvió de una lesión ante Turquía y apunta a tener un rol importante en este cruce. También llegan con respaldo Matt Freese y Tim Ream, titulares en las dos victorias mundialistas del equipo. Otro nombre a seguir será Sebastian Berhalter, quien viene de marcar un gol y dar una asistencia frente a Turquía. La única baja confirmada es Cristian Roldán.

Cómo llega Bosnia al partido contra Estados Unidos

Bosnia y Herzegovina llega a esta instancia con el impulso de una victoria clave. El equipo de Sergej Barbarez viene de superar 3-1 a Qatar, resultado que le permitió sellar su clasificación a los 16avos de final y cambiar el ánimo antes de enfrentar a uno de los anfitriones.

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Su recorrido reciente fue irregular, pero competitivo. En el Mundial empató 1-1 con Canadá, luego cayó 4-1 ante Suiza y finalmente reaccionó con autoridad frente a Qatar. En la previa del torneo también había igualado 1-1 con Panamá y 0-0 contra Macedonia del Norte.

El equipo balcánico tendrá seis días completos de descanso antes de este cruce, un margen importante para recuperar energías y preparar el plan de partido. Además, no reporta bajas confirmadas ni jugadores en riesgo de suspensión, por lo que Barbarez podría contar con su base principal.

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Posibles alineaciones de Estados Unidos vs. Bosnia

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Estados Unidos y Bosnia por los 16avos de final del Mundial 2026.

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Tim Ream, Chris Richards; Sergiño Dest, Weston McKennie, Tyler Adams, Antonee Robinson; Malik Tillman, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

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Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Kerim Alajbegovic, Ivan Basic, Benjamin Tahirovic, Esmir Bajraktarevic; Edin Dzeko, Ermedin Demirovic. DT: Sergej Barbarez.

Quién es el árbitro de Estados Unidos vs. Bosnia por el Mundial 2026

El árbitro designado para Estados Unidos vs. Bosnia será Raphael Claus, de Brasil.

Árbitro principal: Raphael Claus (Brasil).

Raphael Claus (Brasil). Asistente 1: Danilo Manis (Brasil).

Danilo Manis (Brasil). Asistente 2: Rodrigo Figueiredo (Brasil).

Rodrigo Figueiredo (Brasil). Cuarto árbitro: Darío Herrera (Argentina).

Darío Herrera (Argentina). VAR: Juan Soto (Venezuela).

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Qué pasa si Estados Unidos y Bosnia empatan

Si Estados Unidos y Bosnia empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los octavos de final se definirá por penales.