El joven defensa de 19 años que juega en Copenhague reveló lo que más le molestaba en sus días como morado.

Kenay Myrie tiene 19 años y una prometedora carrera por delante. Después de poco más de una temporada en el primer equipo del Deportivo Saprissa, el joven fue fichado en enero de este año por el Copenhague de Dinamarca.

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Este fichaje en Europa significó, sin dudas, el gran salto de su corta carrera hasta el momento, algo que lo acercó también a la Selección de Costa Rica en medio del recambio generacional que se está intentando imponer de la mano del Bocha Batista.

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Sin embargo, mucho antes de todo esto, Myrie vivió días de padecimiento cuando todavía no había debutado en el primer equipo morado y mientras intentaba demostrarle al por entonces DT, Vladimir Quesada, que estaba listo para ponerse la camiseta.

“Me enojaba mucho cuando me dejaban fuera”

En las últimas horas, Myrie se sentó en el podcast de Paulo Wanchope, nada menos, y habló de todo. Entre otros asuntos, de su vida antes de estrenarse en la primera del Monstruo.

“Me enojaba mucho cuando me dejaban fuera de la lista, porque era un chamaco. Aunque sabía que tal vez no era mi momento, a mí me molestaba porque me sentía preparado. Uno sabe que entrena bien y que se puede ganar la oportunidad”, contó Kenay, quien finalmente debutó el 4 de abril de 2024 por el Torneo de Copa ante Santos de Guápiles.

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La Sele y la historia familiar de los Myrie

Kenay tiene un hermano gemelo llamado Kenan, quien también forma parte del Alto Rendimiento de la S. Kenay y Kenan son hijos de Roy Myrie y sobrinos de Dave Myrie, por lo que, para ellos, el fútbol es una herencia familiar.

“¿Ustedes realmente sí dimensionan dónde están cuando se ponen esa camiseta?”, le preguntó Wanchope… y Myrie no dudó:

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“Todos sabíamos la vitrina que es un Mundial. La gente piensa que a uno no le importa. Porque al final uno juega por uno, pero usted sabe que la alegría que puede llevarle a la gente… Con la atmósfera que está en la Selección ahorita, por malos resultados claramente, es difícil jugar en la Selección”.

En síntesis

Kenay Myrie es un defensa de 19 años fichado por el Copenhague de Dinamarca .

es un defensa de 19 años fichado por el . 4 de abril de 2024 fue su debut en Saprissa ante Santos de Guápiles.

fue su debut en ante Santos de Guápiles. Roy Myrie es el padre del jugador, y Dave Myrie es su tío.