Entre River Plate y Bayern Munich, Estevis López ya recibió la noticia que cambiará su futuro: “Primer contrato profesional”

La joya de 16 años ha recibido una noticia que pondrá muy alegre a Panamá, todo esto entre River Plate y Bayern Múnich.

El fútbol de Panamá sigue exportando talento al extranjero, y el nombre de Estevis López se ha convertido en el centro de atención en las últimas horas. El atacante nacido en 2009, formado originalmente en la Academia Costa del Este, encendió las alarmas de los aficionados de River Plate al dejarse ver en Alemania con la indumentaria oficial del Bayern Múnich. Sin embargo, la realidad de su futuro es muy distinta a una transferencia definitiva.

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Según la información detallada por el medio especializado La Página Millonaria, el viaje del futbolista a tierras germanas no representa una traición ni una pérdida para el conjunto argentino. López se encuentra en Alemania participando en un programa específico de desarrollo y formación para jóvenes talentos internacionales, el cual cuenta con una fecha de inicio y de finalización. El Bayern Múnich no ha comprado su ficha ni tiene intenciones de arrebatárselo al club de Buenos Aires.

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El camino de Estevis López en el fútbol sudamericano ha sido brillante pero complejo. Llegó a las categorías infantiles de River Plate a mediados de 2024 gracias a la red de visorías que los argentinos tienen en el exterior, y rápidamente destacó al coronarse invicto en la Junior World Cup Sub-15.

A pesar de su enorme potencial, las estrictas normativas de la FIFA impiden que futbolistas menores de 18 años firmen contratos oficiales o jueguen torneos de federaciones extranjeras, salvo excepciones muy específicas. Debido a esta traba logística, el extremo tuvo que regresar temporalmente a su país para debutar como profesional con el Veraguas United.

Un acuerdo definitivo en camino

La relación entre River Plate y el entorno del jugador se mantiene intacta. Recientemente, el delantero volvió a vestir la camiseta de la banda roja en Colombia para disputar la Copa Imposible Sub-17, gracias a una cláusula especial que le permite acudir a los llamados del equipo “Millonario”.

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La Página Millonaria confirmó que la dirigencia de River Plate ya se encuentra negociando formalmente con Veraguas United, dueño actual de sus derechos federativos, para blindar a la promesa. El plan en las oficinas de Buenos Aires es avanzar con la firma de su “primer contrato profesional en Argentina” en cuanto las leyes lo permitan, asegurando un convenio que beneficie a ambas instituciones ante cualquier oferta futura que llegue desde el Viejo Continente.

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En resumen

Estevis López, la joya panameña de 16 años, preocupó a los hinchas de River Plate al aparecer entrenando con ropa del Bayern Múnich, pero se aclaró que solo forma parte de un programa temporal de formación y los alemanes no se lo van a quedar.

Debido a que el reglamento prohíbe que los menores de 18 años jueguen oficialmente en ligas de otros países, el pase del delantero aún pertenece al Veraguas United de Panamá, club con el que incluso ya debutó en primera división.

Según informó La Página Millonaria, la dirigencia de River Plate ya trabaja en un acuerdo formal con el equipo panameño para firmarle a López su primer contrato profesional en Argentina y asegurar un beneficio económico ante una futura venta a Europa.