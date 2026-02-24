Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Francis Hernández se olvida de España y de esta nacionalidad sería el nuevo técnico de la Selección de Honduras

A la Selección de Honduras se le han venido abajo las opciones que tenía de técnicos españoles y ahora esta es la nacionalidad que se quiere.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Francis Hernández ya no traería un técnico español a la Selección de Honduras.
Francis Hernández ya no traería un técnico español a la Selección de Honduras.

La Selección de Honduras ha visto como los candidatos de la misma nacional del nuevo director deportivo, Francis Hernández, se han venido abajo con el pasar del tiempo.

Todo indicaba que el DT iba a ser de nacionalidad española, pero los tres postulantes han dicho que no.

Mientras Dereck Moncada cuesta 4 millones de dólares, este equipo que juega la Copa Libertadores 2026 lo pretende

ver también

Mientras Dereck Moncada cuesta 4 millones de dólares, este equipo que juega la Copa Libertadores 2026 lo pretende

Santi Denia, Pablo Amos y Jesús Casas ya no estarían en el radar de la Bicolor y Francias ha tenido que tomar una decisión que da un giro inesperado.

La nueva nacionalidad que persigue Honduras como su nuevo DT

El periodista hondureño Marco Antonio, de Sin Anestesia, ha informado que ahora Honduras va por un técnico portugués, “la segunda escuela preferida” de Hernández.

“La escuela española era la prioridad, sin embargo, tras el NO de Denia, Amos y Casas, la escuela portuguesa es la segunda preferida de Francis Hernández”.

Por ahora Rui Jorge es el único candidato que tiene Francis Hernádez.

Por ahora Rui Jorge es el único candidato que tiene Francis Hernádez.

Publicidad

Rui Jorge es uno de los candidatos a dirigir a Honduras ahora mismo y hay otro nombre de la misma nacionalidad que no ha sido revelado.

¿A la par de James Rodríguez?: Alberth Elis conoce la noticia que Honduras quería saber desde el Minnesota United

ver también

¿A la par de James Rodríguez?: Alberth Elis conoce la noticia que Honduras quería saber desde el Minnesota United

Francis Hernández quiere que el nuevo entrenador esté para la fecha FIFA de marzo donde Honduras ya confirmó un amistoso contra Perú en España. Será en el estadio Municipal de Butarque, donde juega el Leganés.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Vasco Aguirre deja inesperadas palabras sobre Honduras y la insólita 'ayuda' que le dio
Honduras

Vasco Aguirre deja inesperadas palabras sobre Honduras y la insólita 'ayuda' que le dio

No fue por dinero: revelan por qué Jesús Casas rechazó dirigir la Selección de Honduras
Honduras

No fue por dinero: revelan por qué Jesús Casas rechazó dirigir la Selección de Honduras

Llega desde España: Francis Hernández concreta su primera gran incorporación que ilusiona a Honduras
Honduras

Llega desde España: Francis Hernández concreta su primera gran incorporación que ilusiona a Honduras

En la Liga le pondrían fecha límite a la continuidad de Machillo
Liga Deportiva Alajuelense

En la Liga le pondrían fecha límite a la continuidad de Machillo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo