Francis Hernández se olvida de España y de esta nacionalidad sería el nuevo técnico de la Selección de Honduras

La Selección de Honduras ha visto como los candidatos de la misma nacional del nuevo director deportivo, Francis Hernández, se han venido abajo con el pasar del tiempo.

Todo indicaba que el DT iba a ser de nacionalidad española, pero los tres postulantes han dicho que no.

Santi Denia, Pablo Amos y Jesús Casas ya no estarían en el radar de la Bicolor y Francias ha tenido que tomar una decisión que da un giro inesperado.

La nueva nacionalidad que persigue Honduras como su nuevo DT

El periodista hondureño Marco Antonio, de Sin Anestesia, ha informado que ahora Honduras va por un técnico portugués, “la segunda escuela preferida” de Hernández.

“La escuela española era la prioridad, sin embargo, tras el NO de Denia, Amos y Casas, la escuela portuguesa es la segunda preferida de Francis Hernández”.

Por ahora Rui Jorge es el único candidato que tiene Francis Hernádez.

Rui Jorge es uno de los candidatos a dirigir a Honduras ahora mismo y hay otro nombre de la misma nacionalidad que no ha sido revelado.

Francis Hernández quiere que el nuevo entrenador esté para la fecha FIFA de marzo donde Honduras ya confirmó un amistoso contra Perú en España. Será en el estadio Municipal de Butarque, donde juega el Leganés.

