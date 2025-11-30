Es tendencia:
“Mega talento”: toda Concacaf impactada con el jugador que Honduras le puede quitar a Estados Unidos y Bélgica

Si la selección de Honduras quiere, le puede quitar a Bélgica y Estados Unidos uno de los talentos que más están cuidando.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Honduras está muy atenta a lo que suceda con un "mega talento" que juega en Europa.
Honduras debe estar atento a un “mega talento” que juega en Bélgica y que pone mucho respeto dentor del área, ya que juega como defensa central o lateral por derecha.

Su nombre es Víctor Vandenbroucke, tiene 17 años y es el capitán del Genk belga. Ya juega para las selecciones juveniles del país europeo, pero también ha sido buscado por Estados Unidos, incluso ya tuvo entrenamientos con las Barras y las Estrellas.

¿Honduras puede convocar a Víctor Vandenbroucke?

La respuesta es sí. La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) no debe perder de pista a este jugador, ya que está disputando partidos de alto calibre y encima siendo el capitán de la categoría Sub-17.

Víctor nació en Estados Unidos, su padre es belga y su madre de sangre catracha, por este motivo puede jugar para Honduras. Eso sí, la Bicolor va a tener en el radar que los dos países mencionados anteriormente ya lo han convocado.

Vandenbroucke está destacando en la categoría Sub-18 del Genk. Bélgica es con quien juga en la selecciones, pero Estados Unidos lo convocó y quiere que se repita el caso como con Keyrol Figueroa, que hasta el momento se lo ha robado a Honduras.

¿Por qué Víctor Vandenbroucke es tan cotizado?

Los informes indican que tiene una técnica especial a su edad, puede jugar en partidos de alta presión y es un defensor de los modernos que tiene buena salida de balón.

Además, Víctor no desctarta jugar para Honduras, ya que en su perfil de Instagram figuran la tres banderas en mención, la catracha, Bélgica y Estados Unidos.

El periodista argentino César Mosquera ha resaltado este talento y ha publicado en su canal de Youtube cómo juega este talento.

Así juega Víctor Vandenbroucke

