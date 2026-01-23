“Hay sudamericanos”: Revelan lo que hará Francis Hernández para elegir al entrenador de la Selección de Honduras

La Selección de Honduras está en busca de nuevo entrenador para el proceso con miras el Mundial de 2030; plan en el que ya está trabajando el nuevo director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Francis Hernández.

En ese sentido, uno de los candidatos es el argentino Pedro Troglio, actual entrenador del Banfield de la primera división de Argentina

De acuerdo a información del periodista Julio Cruz, para elegir al nuevo seleccionador, Francis Hernández realizará una entrevista a Pedro Troglio y así considerar si es el ideal para el banquillo de La H.

Hay candidatos sudamericanos y europeos

El reporte señala que entre los candidatos hay sudamericanos y dos europeos, uno de esos últimos se está convirtiendo en el favorito para ser el nuevo seleccionador.

¿Jesús Casas es el favorito?

Uno de los nombres que ganó mayor relevancia en los últimos días es Jesús Casas, español que dirigió a Irak en su última experiencia en asia, donde se coronó como campeón del golfo en 2023.

Al frente de Irak, Jesús Casas finalizó con 33 partidos dirigidos; 20 triunfos, cuatro empates y nueve derrotas.

Casas de 52 años de edad tiene trayectoria como auxiliar de Luis Enrique, Roberto Moreno y Luis de la Fuente en la selección de España.