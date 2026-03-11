Sorpresa en Alajuelense: referente de Saprissa se rinde ante Alejandro Bran

El empate 1-1 entre Liga Deportiva Alajuelense y Los Angeles FC por los octavos de final de la Concachampions 2026 dejó varias conclusiones dentro del fútbol costarricense. Una de las más claras fue el nivel mostrado por Alejandro Bran, quien no solo marcó el gol rojinegro en el BMO Stadium, sino que también firmó una actuación destacada en el mediocampo. Su rendimiento llamó la atención incluso fuera del entorno manudo, al punto de recibir elogios desde un sector históricamente ligado a Saprissa.

¿Quién es el ex Saprissa que elogió a Alejandro Bran?

El protagonista de ese reconocimiento fue el exfutbolista morado Jorge Alejandro Castro, quien analizó el partido en el programa Seguimos, transmitido en el canal de YouTube del periodista Kevin Jiménez. Durante la conversación, Castro destacó la personalidad con la que Alejandro Bran afrontó un escenario exigente como el estadio del LAFC, uno de los ambientes más intensos de la MLS.

“El nivel fue extraordinario, yo creo que él rebobinó su mente y sintió cuando jugaba en la MLS. No le pesó el estadio, no le pesó la cancha, no le pesó el ritmo de juego”, comentó el exjugador de Saprissa, resaltando la naturalidad con la que el mediocampista rojinegro se desenvolvió en el partido.

Castro incluso fue más allá en su análisis y abrió un debate interesante sobre el estilo de juego del futbolista de Alajuelense. Según su criterio, Bran podría entrar en el grupo de jugadores costarricenses que han destacado históricamente por su capacidad para rematar desde media y larga distancia, un recurso que con el paso del tiempo se ha vuelto menos frecuente en el fútbol nacional.

Para explicar su punto, el exfutbolista recordó a nombres que durante años se distinguieron por esa habilidad. Entre ellos mencionó a Michael Barrantes, Rándall Azofeifa y Carlos Hernández, futbolistas que construyeron buena parte de su legado gracias a la potencia y precisión de sus remates desde fuera del área.

Sin embargo, el exjugador morado no dejó dudas sobre su postura. “Sí entra, por año mete goles de ese calibre. Quizás por la actualidad del juego, por el juego contemporáneo, que hay poco espacio, que hay poco pressing, que no te dan mucho tiempo para pensar, se ha reducido un poco el recurso de media distancia”, afirmó. Así, incluso desde un referente vinculado históricamente a Saprissa, el nivel de Alejandro Bran terminó recibiendo un reconocimiento que sorprendió en el entorno del clásico rival.

