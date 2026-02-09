Es tendencia:
Qué necesita Alajuelense para no quedar afuera del Torneo de Copa ante Liberia

Después de haber perdido en la ida en el Morera Soto, Alajuelense visita a Liberia sin margen de error para clasificarse a semifinales.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Alajuelense viene de perder en la ida ante Liberia.
La Liga Deportiva Alajuelense está contra las cuerdas en el Torneo de Copa: perdió 0-1 la ida de cuartos de final ante Liberia en el Morera Soto y ahora llega la vuelta con poco margen de error.

El contexto le suma presión (y explica decisiones): el equipo rojinegro es el actual bicampeón del Torneo de Copa, viene de obtener del Apertura 2025 y además es tricampeón de la Copa Centroamericana, título que lo metió directo a octavos de la Concacaf Champions Cup 2026. Con esa agenda, Óscar “Machillo” Ramírez fue claro: si debe sacrificar un torneo, sería este.

¿Qué necesita Alajuelense para clasificar?

Como no hay gol de visitante y la serie se define por marcador global, estos son los escenarios para la Liga:

  • Si Alajuelense gana por 2 goles o más: se clasifica directamente.
  • Si Alajuelense gana por 1 gol: el global queda empatado y la serie va a penales.
  • Si empata o pierde por cualquier resultado: queda eliminado.

Cómo se define si hay empate en el global

En el Torneo de Copa no hay tiempos extra ni gol de visitante: si el global queda igualado tras los 90 minutos de la vuelta, la serie se resuelve directo en penales

