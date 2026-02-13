Patrick Kluivert, candidato a dirigir la Selección de Costa Rica: ¿qué entrenador se esconde detrás del crack?

Patrick Kluivert aparece, junto a Alexandre Guimaraes y Robert Moreno, en la terna finalista para dirigir a la Selección de Costa Rica y, aunque su nombre remite de inmediato al crack de Ajax y Barcelona, su recorrido en los bancos es mucho menos conocido.

La realidad: su perfil como entrenador se fue armando más por acumulación de roles (asistente, formador, director deportivo) que por una larga continuidad como DT principal.

Un inicio de carrera “de aprendizaje” y cerca de la élite

Tras colgar los botines, Kluivert se formó en distintos cuerpos técnicos y en entornos variados antes de dar el salto a selecciones. En 2012, la federación neerlandesa lo sumó al staff de Louis van Gaal en la selección de Países Bajos, una experiencia que terminaría con el tercer puesto en el Mundial 2014.

Ese primer tramo explica bastante de su etiqueta: Kluivert es visto como un técnico con base metodológica neerlandesa y aprendizaje junto a entrenadores de peso, pero que durante años se movió más como “hombre de equipo” que como conductor principal.

En Concaf dirigió a Curazao y su última experiencia fue en Indonesia. (Getty Images)

Curaçao: su primer gran laboratorio y el dato que lo respalda en Concacaf

El punto más sólido de su CV como seleccionador está en Curazao, donde asumió en 2015. FIFA lo retrató en ese ciclo como un entrenador con un vínculo personal con la isla (su madre es de allí) y con la misión de profesionalizar el entorno y elevar el estándar competitivo.

En lo futbolístico, ese período le dio un “sello”: trabajo con planteles de menor margen de error, gestión de identidad y la idea de potenciar talento disponible (incluida la conexión con la diáspora). A nivel de resultados, fue un paso que se recuerda como un impulso para el crecimiento reciente del seleccionado curazoleño.

Gestión y formación: Barcelona, PSG y el ADN de cantera

Luego, su ruta se amplió hacia cargos de estructura. En 2019, Barcelona lo nombró director del fútbol juvenil (La Masia), un rol más ligado a metodología, scouting interno y desarrollo de talento que al día a día de un primer equipo.

Esa parte de su perfil es clave para leerlo: Kluivert no solo “viene del alto rendimiento”, también pasó por funciones donde pesa la planificación, el trabajo con juveniles y el armado de procesos.

Kluivert, ex estrella del Barcelona –acá con Messi– y de la escuela holandesa de Van Gaal. (Getty Images)

DT en clubes: una experiencia corta, pero en una liga exigente

Su etapa más visible como entrenador de club llegó en Turquía: fue técnico de Adana Demirspor y dejó el cargo en diciembre de 2023, tras una racha negativa que derivó en su salida.

Es un antecedente importante para cualquier federación: Kluivert ya tuvo una prueba reciente de manejo de vestuario y presión semanal, aunque sin continuidad prolongada.

Indonesia: el último antecedente como seleccionador

En enero de 2025 fue anunciado como seleccionador de Indonesia, con contrato por dos años y opción de extensión, en un proyecto que apuntaba a la clasificación al Mundial 2026.

Más allá de cómo haya terminado ese proceso, el dato relevante para Costa Rica es que Kluivert vuelve a estar en el mercado de selecciones, un formato donde su carrera tiene más sentido que en el ritmo de club.