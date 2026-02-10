“Me harté”: Pablo Lavallén confirma su futuro tras polémica con el Real España de Jeaustin Campos y atiza contra el fútbol hondureño

Pablo Lavallén, entrenador de Marathón, aseguró que sostiene sus declaraciones sobre lo ocurrido en el juego contra el Real España de Jeaustin Campos en el que su equipo resultó afectado por el arbitraje, según sus consideraciones.

El entrenador argentino dialogó con el diario Olé de Argentina y aseguró que aunque existen diversas solicitudes para la aplicación del VAR en Honduras, la Federación de Fútbol de Honduras se niega a hacer esa inversión.

ver también América vs. Olimpia: a qué hora y dónde ver hoy el partido de vuelta de la primera ronda en la Concachampions 2026

“Me sostengo en las declaraciones que hice. En este torneo no hay VAR, hace muchas fechas que la mayoría de los entrenadores lo pedimos y la Federación no accede a ese pedido. Jugamos tres clásicos, dos los perdimos por errores arbitrales. Primero hubo un remate de un jugador que le pega a un compañero que estaba un metro y medio adelantado: el árbitro cobra el gol. Nos anulan un gol en posición válida, el penal que nos cobran parte del offside. Le fui a reclamar al árbitro, tenía la imagen congelada, quería que la viera, que se disculpe, nada más. No entran en razón, no hay chance de reclamar ni dialogar”, dijo Lavallén.

Los reclamos al árbitro

Pablo Lavallén explicó que al llegar con el celular reclamó que cobraron un offside que “no existió” y ante la falta de tecnología en 2026, es una desventaja.

“Nosotros, lo que lógicamente sabemos es que una vez se cobró, se cobró. Nosotros íbamos a mostrar el gol que nos anulan con un jugador en posición lícita, les decimos te podés equivocar, pero no podés cobrar algo que no sucedió. La jueza asistente (Lourdes Noriega) estaba bien parada, de donde partió la pelota. Nosotros salimos de un pelotazo largo y nuestro delantero cruza en mitad de cancha, ella está parada ahí y cobra un offside que no existe. Le decíamos eso. Que te podés equivocar en una pelota que da en la mano o no, pero no algo que no viste. Esa fue la queja, que también era un gol en el clásico, minuto 90. Ellos no pueden ir a ver el monitor, eso lo sé. Pero es un pedido. Imagínate que estamos en 2026 y no hay VAR. Es un retraso para la Liga, no lo entienden. Eso se siente cuando tienen que competir en torneos internacionales, con selección. Es una desventaja no tener el VAR, no saber cómo se usa para jugadores y cuerpos técnicos”, amplió.

Sobre su futuro

Por otro lado, el estratega sudamericano explicó que cuenta con contrato hasta el final del torneo, pero no sabe lo que podrá pasar en su futuro cercano, al tiempo que admitió que el fútbol hondureño está por debajo del de Sudamérica.

Publicidad

Publicidad

ver también El brutal castigo que enfrentaría Pablo Lavallén tras denuncia contra el arbitraje en Honduras: ¿Se pierde el resto del Clausura 2026?

“Yo tengo contrato hasta el final del torneo. Esta es una liga que lógicamente está por debajo de las de Sudamérica, en infraestructura y tecnología. Sí pueden ser una buena liga para saltar a México o USA. Pero Ya son varias las situaciones que ha tenido, en esta explote. Los arbitrajes nos han perjudicado de manera muy sospechosa. En esta me harté y exploté, no sé qué va a pasar con nosotros. Nuestras campaña es buena, pero si no podés luchar contra cosas que no tienen que ver con el juego es complicado”, cerró.