La Selección de Costa Rica está en la recta final para confirmar al nuevo entrenador que asuma en las próximas semanas. Hay tres candidatos a tomar el cargo: uno de ellos es un técnico español que fue despedido por un motivo inédito en el fútbol.

Uno de los nombres que definió Rónald González junto al Comité Ejecutivo es el de Robert Moreno, quien cuenta con una gran trayectoria como asistente y algunos años como entrenador principal. Nació en Barcelona, tiene 48 años y su formación preferida es el 4-3-3 ofensivo.

El recorrido de Robert Moreno que lo llevó a ser candidato para la Selección de Costa Rica

Inició su carrera en La Masía del FC Barcelona. Llegó al equipo filial como asistente de Luis Enrique, con quien estuvo durante 10 años acompañándolo en el Barça, Roma, Celta y la Selección de España. También fue ayudante de Juan Carlos Unzué en el equipo de Vigo por un año.

En marzo de 2019, tras la salida provisoria de Luis Enrique de la Roja por la enfermedad de su hija Xana, Moreno comenzó su etapa como técnico principal. En este período, el DT del PSG se comunicaba por videoconferencias con su ayudante.

Robert Moreno rompió su relación con Luis Enrique

Luego del fallecimiento de su hija, la Federación le dio la prioridad para que vuelva cuando deseara. En ese período de ausencia, Moreno dirigió 10 partidos (8 ganados y 2 empatados). En estos encuentros, se dieron decisiones que Luis Enrique no compartía. Por este motivo, la relación de ambos se rompió, ya que el asistente no respetaba la jerarquía del DT principal. En su regreso al seleccionado español, el técnico parisino se desprendió de Robert.

Junto a Luis Enrique en la Roja.

Ya en diciembre de 2019, tuvo su primera experiencia como DT a nivel clubes. Lo hizo en Mónaco, donde pudo estar 13 partidos hasta que se dio la pandemia mundial. En 2021, comandó al Granada en La Liga. Allí no tuvo un buen pasar en los resultados tras 29 juegos (6 ganados, 10 empatados y 13 perdidos).

Sochi, la experiencia que terminó de una forma totalmente inesperada

En diciembre del 2023, fue anunciado por el Sochi de Rusia, donde todo terminaría de la peor manera. Dirigió por dos temporadas hasta que en septiembre de 2025 fue despedido. Desde el equipo ruso, el exdirector general, Andrei Orlov, lo acusó de recurrir al ChatGPT (inteligencia artificial) para tomar diferentes decisiones en el día a día.

“Para Moreno, Chat GPT se convirtió en una de las principales herramientas de trabajo”, reveló Orlov. Robert Moreno respondió a estas declaraciones y aseguró que no fue de esta manera: “Lo utilizaba para traducir del español al ruso, como hace todo el mundo. Nunca he usado Chat GPT ni ninguna IA para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Eso es completamente falso“.

El día que Robert Moreno sufrió una crisis en pleno partido

En uno de sus últimos partidos en Sochi, Robert Moreno debió abandonar en pleno juego el banquillo de su equipo. A finales de agosto, fue hospitalizado rápidamente por una crisis hipertensiva, aunque no pasó a mayores y regresó ese mismo día a su casa. Se dio en el encuentro ante Krasnodar por la Copa de Rusia. Sus dirigidos cayeron por 4-2. Días más tarde, volvieron a perder y la directiva decidió despedirlo. Hasta el día de hoy, se mantiene disponible. Por eso, la Sele lo tiene como candidato.