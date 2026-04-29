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Exjugador de Olimpia es brutalmente agredido tras partido y ahora su carrera está en peligro

El exjugador de Olimpia recibió una brutal agresión tras un partido de cuartos de final en la segunda división de Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

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El Arsenal SAO está luchando por ascender en el fútbol de Honduras. Foto: Facebook Arsenal SAO.
El Arsenal SAO está luchando por ascender en el fútbol de Honduras. Foto: Facebook Arsenal SAO.

Un nuevo hecho violento marca el fútbol de Honduras. En esta ocasión en la Liga de Ascenso, donde el defensor Lesvin Medina recibió una terrible pedrada en su rostro tras el partido de los cuartos de final entre Deportes Savio y Arsenal SAO.

Medina, actualmente juega para el Arsenal SAO, club que logró dejar en el camino a los copanecos tras vencerlos 2-0, lo que desató la furia de los aficionados que en medio de la frustración agredieron al jugador.

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Los reportes de VIP Deportes detallan que el impacto de la piedra en el ojo derecho del jugador, le está provocando serios problemas oculares que en el mejor de los casos, lo dejaría fuera de las canchas por al menos seis meses.

Temen que pierda la vista

Sin embargo; según el citado medio, Lesvin Medina podría hasta perder la vista en su ojo derecho, escenario que pondría su carrera futbolística en peligro, mientras el agresor sigue impune.

De momento, se desconoce si el Arsenal SAO interpondrá una denuncia ante las autoridades competentes.

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El central jugó en las inferiores de Olimpia entre 2012 y 2016, un año después pasó a los Lobos de la UPNFM, club del que salió en este año.

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Así quedó el ojo de Lesvin Medina tras sufrir la pedrada por aficionados del Deportes Savio. Foto: VIP Deportes.

Así quedó el ojo de Lesvin Medina tras sufrir la pedrada por aficionados del Deportes Savio. Foto: VIP Deportes.

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