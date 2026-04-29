Este miércoles, comenzará a jugarse una serie con tintes de gran final cuando el actual bicampeón de la Liga Nacional, Antigua GFC, reciba a Comunicaciones en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.
Guatemala
Antigua GFC vs. Comunicaciones EN VIVO: minuto a minuto de la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de Guatemala
Siga el minuto a minuto del partido de Antigua GFC vs Comunicaciones por la ida de los Cuartos de Final.
Buscan repetir la historia
Comunicaciones ganó en la fase de clasificación en el estadio Pensativo y busca repetirlo en la ida de los cuartos de final.
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Los convocados del Bicampeón
Mauricio Tapia confirmó su nómina.
Los elegidos del Fantasma
Convocatoria de Comunicaciones
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Todo listo
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Antigua vs Comunicaciones por la ida de los cuartos de final.
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