Antigua GFC vs. Comunicaciones EN VIVO: minuto a minuto de la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de Guatemala

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Antigua vs Comunicaciones por la ida de los cuartos de final.

Comunicaciones ganó en la fase de clasificación en el estadio Pensativo y busca repetirlo en la ida de los cuartos de final.

Este miércoles, comenzará a jugarse una serie con tintes de gran final cuando el actual bicampeón de la Liga Nacional, Antigua GFC, reciba a Comunicaciones en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.