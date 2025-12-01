Rechazó dirigir a la selección de Honduras por este motivo y ahora recibe la mejor noticia de su carrera

Las Elecciones 2025 en Honduras se han celebrado como una verdadera fiesta patria y ha estado ligada al fútbol de forma directa gracias a uno de los entrenadores más éxitosos del fútbol nacional.

Se trata de Salomón Nazar, entrenador de los Lobos UPNFM y que participó como candidato a diputado por el Partido Liberal. Es el único representante que quedó con vida tras las primarias.

Figuras de la talla de Carlo Costly, Rambo de León, Emilio Izaguirre, Cocli Salgado, Ramón Maradiaga no pudieron seguir en competicia para una diputación.

Ahora resulta que Nazar registra 37,660 mil votos y está siendo elegido como uno de los diputados al Congreso Nacional, ya que está en la posición 11 de 23 elegidos.

Nazar, que fue Mundialista con Honduras en España 82′ como uno de los porteros ha decidido entrar en la política para servir al pueblo. Salomón tiene una gran educación como docente, preparador físico y en la medicina.

Además, ha confirmado que puede lidiar con ambos cargos, ser entrenador de fútbol y estar en el Congreso Nacional. Eso sí, rechazó dirigir a la selección de Honduras.

¿Por qué Salomón Nazar le dijo que no a la selección de Honduras?

Nazar se ha destacado mucho en el fútbol de Honduras y antes de que Reinaldo Rueda, técnico colombiano que fracasó en clasificar a la Bicolor al Mundial 2026, pudo tomar el puesto.

En una entrevista para Días de Fútbol, se refirió al motivo por el que rechazó tomar el cargo antes que Rueda. Confesó que en 2023 lo llamaron.

“Estuve ahí, nominado para un par de partidos de eliminatorias, también hablaron con Diego Vazquez. No quise participar porque solo eran dos juegos nada más”, aseguró.

Sin ningún tipo de resentimientos y sabiendo de que será diputado del Congreso Nacional, Nazar ha enviado un consejo para la elección del nuevo DT.

“A nivel nacional hay buenos técnicos que podrían hacer un buen trabajo, pero ahora estamos en una pausa, asimilando lo que ha ocurrido. Tenemos que empezar a planificar ya a corto plazo para el próximo Mundial, digo a corto plazo para hacer un buen proceso y no estar a expensas de que una generación aparezca de la nada”.

Y cerró: “Al final lo importante es que se consiga un buen técnico que trabaje bastante las bases”.