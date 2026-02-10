Mientras Olimpia viajó sin una de sus figuras, América hace oficial el fichaje más temido previo al juego de Concachampions

Olimpia llegó la noche del lunes a la Ciudad de México para ultimar los detalles del encuentro que enfrentará al América en el estadio Ciudad de los Deportes por la vuelta de la Concachampions.

El plantel que dirige Eduardo Espinel viajó sin Michaell Chirinos que continúa entrenando al margen de sus compañeros, mientras se recupera de la lesión.

Cabe señalar que, Michaell Chirinos sigue sin hacer su aparición en 2026, aunque ya se encuentra en la etapa final de recuperación para estar listo el resto del torneo Clausura de la Liga Nacional.

El resto del plantel salió en la expedición que mantiene la esperanza de lograr la hazaña y avanzar a la siguiente ronda del torneo internacional en el que los de André Jardine son favoritos.

El América sigue fichando

Mientras tanto, el América hizo oficial la llegada del mediocampista Vinícius Lima procedente del Fluminense de Brasil que se une a las Águilas en condición de préstamo por un año.

Vinícius llega a ocupar el lugar que dejó el español Álvaro Fidalgo, recientemente vendido al Real Betis de la primera división de España.

El mediocentro brasileño se une a Raphael Veiga entre los fichados por el club mexicano, pero ninguno de ellos podrá estar en el juego de vuelta ante Olimpia en Concachampions.

Ambos podrán jugar el torneo de clubes si es que el América logra su pase a la siguiente ronda.

Los posibles 11 de América y Olimpia

Olimpia: Edrick Menjívar, Enmanuel Hernández, Clinton Bennet Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, Kevin Güity, Agustín Mulet, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto y Jorge Benguché.

América: Luis Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Jonathan dos Santos, Alejandro Zendejas, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Brian Rodríguez y Henry Martín.