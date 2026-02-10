El Salvador vs. Curazao: dónde ver y qué necesita la Selecta para clasificar al Mundial Sub-17

El Salvador llega a su partido definitorio ante Curazao con una combinación de obligación y calculadora. La Selecta Sub-17 tiene que ganar y mirar de reojo el otro resultado del grupo, porque Cuba tomó la delantera con dos triunfos.

Cuándo juegan El Salvador vs. Curazao

Partido: El Salvador vs. Curazao (Grupo F)

El Salvador vs. Curazao (Grupo F) Fecha: miércoles 11 de febrero

miércoles 11 de febrero Hora: 19:00 (Ciudad de Guatemala)

19:00 (Ciudad de Guatemala) Estadio: Cementos Progreso

Dónde ver El Salvador vs. Curazao en Centroamérica

Según la guía oficial de transmisiones de Concacaf, en Centroamérica los partidos se pueden ver por Disney+ y los canales de ESPN (según disponibilidad por país).

Cómo llegan a la última fecha del Grupo F

El Salvador arrancó con un 3-1 sobre Belice (triplete de Andrew Sorto ) pero luego cayó 2-1 ante Cuba .

arrancó con un (triplete de ) pero luego cayó . Curazao perdió 1-0 con Cuba y después empató 2-2 ante Belice con doblete de Jëaladino Floranus.

Qué necesita El Salvador para ir al Mundial de Qatar