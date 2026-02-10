El Salvador vs. Curazao: dónde ver y qué necesita la Selecta para clasificar al Mundial Sub-17

El Salvador llega a su partido definitorio ante Curazao con una combinación de obligación y calculadora. La Selecta Sub-17 tiene que ganar y mirar de reojo el otro resultado del grupo, porque Cuba tomó la delantera con dos triunfos.
Cuándo juegan El Salvador vs. Curazao
- Partido: El Salvador vs. Curazao (Grupo F)
- Fecha: miércoles 11 de febrero
- Hora: 19:00 (Ciudad de Guatemala)
- Estadio: Cementos Progreso
Dónde ver El Salvador vs. Curazao en Centroamérica
Según la guía oficial de transmisiones de Concacaf, en Centroamérica los partidos se pueden ver por Disney+ y los canales de ESPN (según disponibilidad por país).
Cómo llegan a la última fecha del Grupo F
- El Salvador arrancó con un 3-1 sobre Belice (triplete de Andrew Sorto) pero luego cayó 2-1 ante Cuba.
- Curazao perdió 1-0 con Cuba y después empató 2-2 ante Belice con doblete de Jëaladino Floranus.
Qué necesita El Salvador para ir al Mundial de Qatar
- Clasifica el ganador del grupo al Mundial Sub-17.
- El Salvador está obligado a ganar y, además, necesita que Cuba no sume de a tres en su partido (porque ya venció a Curazao y a El Salvador).
- Si se abre una igualdad en puntos, el desenlace puede depender de la diferencia de goles.