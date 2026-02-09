Dereck Moncada ya lo sabe: confirman la noticia sobre su lesión tras anotar un doblete con el Inter de Bogotá

Dereck Moncada se ha convertido en el perfil ideal para ser el futuro líder del proyecto de la Selección de Honduras con sus destacadas participaciones con el Inter de Bogotá en Colombia.

Moncada encendió las alarmas luego del doblete que le hizo al Independiente de Medellín. El hondureño salió lesionado tras recibir un fuerte pisotón que le dejó una fuerte inflamación.

Sin embargo, el exportero de Olimpia y ahora comunicador, Carlos Prono aseguró que solo se trató de un fuerte golpe, por lo que podrá estar en el juego ante el Deportivo Cali del próximo miércoles a las 7:00 de la noche, hora de Honduras.

“Sólo fue un duro golpe, el miércoles estará listo para jugar de inicio. Muy bien por este chico, calidad y personalidad”, escribió Carlos Porno, exportero de Olimpia, quien se comunicó con el entorno del jugador.

Dereck Moncada en números

Desde su llegada al Inter de Bogotá, Dereck Moncada ha jugado cuatro partidos con misma cantidad de anotaciones, convirtiéndolo en la pieza clave en ofensiva del club blanco, negro y oro.

Cabe recordar que, Dereck Moncada pertenece al Necaxa de México, equipo con el que fichó como agente libre tras no renovar su contrato con Olimpia.

Ahora, Moncada podría recalar al fútbol europeo, ya que el Inter de Bogotá y el Necaxa pertenecen al mismo grupo del Wrexham de Inglaterra, cuyo dueño es Ryan Reynolds.

La participación en el último juego provocó que Moncada estuviera entre los nominados al jugador de la jornada por el medio que es dueño de los derechos televisivos de la liga colombiana.