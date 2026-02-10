Es tendencia:
Honduras

Concacaf confirma lo que Olimpia estaba esperando para enfrentar al América en la Concachampions 2026

Olimpia busca una hazaña histórica en la primera fase de la Concachampions tras haber caído en Tegucigalpa ante el América de André Jardine.

José Rodas

Por José Rodas

Jorge Álvarez celebra su anotación en el juego de ida ante el América en Tegucigalpa.
Jorge Álvarez celebra su anotación en el juego de ida ante el América en Tegucigalpa.

La Concacaf hizo oficial la cuarteta arbitral del juego de vuelta de la Concachampions 2026 entre América y Olimpia que se disputará en la Ciudad de México.

Para este juego, la confederación anunció que el central del juego será el canadiense Drew Thomas Fischer, quien estará acompañado de sus compatriotas Micheal Barwegen como línea uno y como línea dos Lyes Arfa.

Francis Hernández envía contundente mensaje sobre si Keyrol Figueroa jugará con Honduras y pone de ejemplo a Lamine Yamal

Francis Hernández envía contundente mensaje sobre si Keyrol Figueroa jugará con Honduras y pone de ejemplo a Lamine Yamal

En el VAR estarán asignados José Carlos Rivero de Estados Unidos y Jesús Montero de Costa Rica.

Drew Thomas Fischer es árbitro FIFA y cuenta con una amplia trayectoria en torneos de Concacaf, así como en mundiales, por lo que se espera una participación que pase desapercibida en el desarrollo del juego.

Mientras Olimpia viajó sin una de sus figuras, América hace oficial el fichaje más temido previo al juego de Concachampions

Mientras Olimpia viajó sin una de sus figuras, América hace oficial el fichaje más temido previo al juego de Concachampions

Sobre el juego América vs. Olimpia

América de André Jardine llega con ventaja de 2-1 tras su triunfo en la ida que se disputó en el estadio “Chelato” Uclés de Tegucigalpa, resultado que obliga a Olimpia buscar una victoria con diferencia de dos goles o 3-2.

El juego se disputará este miércoles 11 de febrero en el estadio de la Ciudad de los Deportes a las 7:00 de la noche, hora de Honduras.

