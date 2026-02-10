Qué necesita Olimpia ante América para clasificar a octavos de final de Concachampions

Olimpia llega a la vuelta con la serie cuesta arriba: perdió 2-1 en la ida ante América y ahora tiene que ir a México a buscar la hazaña. La buena noticia para el León es que marcó en Tegucigalpa, algo que siempre ayuda en Concachampions. La mala: las Águilas se llevaron dos goles de visitante, un detalle que puede pesar muchísimo en cualquier empate del global.

¿Qué necesita Olimpia vs. América para pasar de ronda?

Como la serie es a ida y vuelta, lo primero que se mide es el marcador global. Si terminan empatados, ahí sí entra el gol de visitante como primer desempate.

Olimpia clasifica en 90 minutos si…

Gana por 2 goles o más (por ejemplo: 2-0, 3-1, 4-2). En esos casos, Olimpia queda arriba en el global y no hay discusión.

Gana por 1 gol, pero metiendo muchos y superando a América en el global (por ejemplo 3-2: global 4-4, pero Olimpia tendría 3 goles de visita contra 2 de América y avanzaría por goles de visitante).

Si Olimpia gana 1-0, queda eliminado: ese resultado dejaría el global 2-2, pero América seguiría con ventaja por goles de visitante (América tiene 2 de visita; Olimpia tendría 1).

¿Qué pasa si el global termina empatado?

En la Copa de Campeones Concacaf 2026, si el total del global queda igual al final de los 90’ de la vuelta:

Avanza el que tenga más goles de visitante.

Si siguen empatados, hay tiempo extra (dos tiempos de 15’).

Si persiste el empate, se define por tiros desde el punto penal.

Dato importante: en el alargue, los goles de visitante no tienen “valor añadido”.

Marcadores que mandan la serie a tiempo extra

Para que haya prórroga, Olimpia necesita un triunfo que empate global y empate también el criterio de goles de visitante. El caso más claro:

Olimpia 2-1 América

Global 3-3 y goles de visitante 2-2: tiempo extra

Cuándo juegan y dónde ver América vs. Olimpia

El partido de vuelta de la Primera Ronda de Concachampions entre América y Olimpia se disputará este miércoles 11 de febrero, a las 7:00 p.m. (hora de Honduras), y será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos, se podrá ver a través de TUDN, Fox Sports y VIX Premium.