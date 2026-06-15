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Austria vs. Jordania: a qué hora y dónde ver el partido por el Grupo J del Mundial 2026 en Centroamérica

Entérate de todos los detalles del juego que enfrenta a los europeos contra los asiáticos que buscarán sorprender en el Mundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Ambas selecciones llegan con la responsabilidad de debutar con triunfo.
© ChatGPTAmbas selecciones llegan con la responsabilidad de debutar con triunfo.

Austria y Jordania debutan este martes 16 de junio en el Mundial 2026 con un partido correspondiente al Grupo J que se disputará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, una de las sedes estadounidenses del torneo.

El cruce tendrá un valor especial para Jordania, que afrontará el primer partido mundialista de su historia. Austria, por su parte, llega con mejores sensaciones en la previa y buscará empezar con autoridad en una zona que también integran Argentina y Argelia.

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A qué hora juegan Austria vs. Jordania por el Mundial 2026

Estos son los horarios del partido para Centroamérica:

  • 10:00 p.m.: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
  • 11:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Austria vs. Jordania en Centroamérica

Estas son las opciones para ver el partido en Centroamérica:

  • Panamá: Tigo Sports
  • Costa Rica: Fox+ y TDMAX
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports

Así llega Austria al debut mundialista

Austria llega al estreno con buenas señales en su preparación reciente. En su último amistoso antes del Mundial venció 1-0 a Túnez, con gol de Marcel Sabitzer en el segundo tiempo.

Antes de ese partido, el equipo de Ralf Rangnick también había conseguido resultados positivos: superó a Corea del Sur, Ghana y Chipre, además de empatar frente a Bosnia y Herzegovina.

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Ese recorrido le permite llegar al debut con confianza, ritmo competitivo y una base que parece más consolidada. En un grupo exigente, empezar con tres puntos ante Jordania puede ser clave para sostener sus aspiraciones de clasificación.

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Jordania, ante el primer Mundial de su historia

Jordania afrontará un partido histórico. La selección de Jamal Sellami jugará por primera vez una Copa del Mundo y buscará competir desde el orden, la intensidad y el entusiasmo de una generación que ya logró meterse en el escenario más grande.

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Su preparación reciente, sin embargo, dejó resultados exigentes. En su último amistoso cayó 0-2 ante Colombia. Antes también perdió 4-1 frente a Suiza, empató 2-2 con Nigeria y 2-2 con Costa Rica, y cayó 3-2 ante Marruecos.

Más allá de esos resultados, Jordania llega con una carga emocional enorme. El debut ante Austria será su primer gran examen mundialista y una oportunidad para demostrar que no llegó al torneo solo para participar.

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