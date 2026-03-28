FIFA ya lo confirmó: Honduras está en el centro de la definición por un lugar en el Mundial 2026

Solo queda una fecha FIFA para definir oficialmente cómo quedarán los grupos para el Mundial 2026. Las selecciones de la UEFA y las que se encuentran en el repechaje internacional se juegan su clasificación el martes 31 de marzo.

El último boleto lo disputarán Bolivia e Irak, debido al horario en que se jugará el partido la noche del martes en el Estadio BBVA de Monterrey.

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Para este encuentro, FIFA ha designado una cuarteta arbitral de Concacaf, lo que llena de orgullo a la región, ya que está compuesta por árbitros de tres países que quedaron fuera de la Copa del Mundo, como Honduras y El Salvador.

Iván Barton será el árbitro central, acompañado de su compatriota David Morán como asistente uno. El asistente dos será el nicaragüense Henri Pupiro, mientras que el cuarto árbitro, encargado del tablero y atento a cualquier lesión de Barton, será el catracho Said Martínez. En la sala VAR estarán la nicaragüense Tatiana Guzmán y el mexicano Guillermo Pacheco.

Said Martínez y un sueño por cumplir en las Copas del Mundo

La presencia de Martínez en este tipo de partidos es un orgullo para Honduras, ya que será el único representante de su país en el Mundial 2026, al igual que lo fue en Qatar 2022.

Said estuvo en varios partidos como cuarto árbitro en la Copa del Mundo pasada, pero aún le falta cumplir su sueño de ser árbitro central, que es su principal aspiración para el futuro.

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Said Martínez quiere por fin dirigir un partido gran de la Copa del Mundo, espera la oportunidad de FIFA.

Héctor Saíd Martínez Sorto (nacido en 1991) es un destacado árbitro de fútbol hondureño, internacional desde 2017 y reconocido en CONCACAF.

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Conocido como “El Matemático”, ha dirigido en torneos de alto nivel como la Copa Oro, Mundiales de Clubes y fue seleccionado para el Mundial 2026, destacando por su rápido debut a los 18 años y formación profesional.

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Said estuvo en varios partidos como cuarto árbitro en la Copa del Mundo pasada, pero le falta ser juez central, que es a lo que aspira en United.