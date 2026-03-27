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Mundial 2026

FIFA lo hace oficial: El Salvador queda en medio de la pelea para definir un lugar en el Mundial 2026

El último cupo al Mundial 2026 será definido por un salvadoreño el próximo martes 31.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El Salvador tendrá influencia en definir uno de los últimos cupos.
© Getty ImagesEl Salvador tendrá influencia en definir uno de los últimos cupos.

El próximo martes 31 de marzo quedarán definidos los grupos del Mundial 2026. Se jugarán los repechajes de la UEFA y también se disputarán los juegos de la repesca internacional en tierras mexicanas, como sucedió este jueves.

El último clasificado a la Copa del Mundo saldrá del ganador del partido que jugarán Bolivia e Irak en el municipio de Guadalupe. Éste encuentro se llevará a cabo en la noche del martes en el Estadio BBVA, donde hacen las veces de local los Rayados de Monterrey.

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Este juego que definirá al clasificado número 48 estará bajo el arbitraje de El Salvador. El elegido por la FIFA para impartir justicia es Iván Barton, quien está muy bien considerado entre los árbitros de la Concacaf y también podría ir a la Copa del Mundo.

Quién es Ivan Barton, árbitro del Mundial de Clubes FIFA 2025? | DAZN News ES

Barton estará en el repechaje internacional.

Presencia de Centroamérica para definir el último boleto al Mundial 2026

No será la única presencia centroamericana, ya que el asistente número es el salvadoreño David Morán. El dos es el nicaragüense Henri Pupiro. El cuarto árbitro designado es el hondureño Said Martínez, mientras que en el VAR estará la nicaragüense Tatiana Guzmán.

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Centroamérica estará presente en este último encuentro de repechaje. De tener una buena labor, podrían ser parte de la cita mundialista. Otro de los que tiene una gran oportunidad de ser designado por la Concacaf es Mario Escobar, árbitro chapín.

El ganador del partido entre Bolivia e Irak integrará el Grupo I, el cual conforman Francia, Noruega y Senegal. Además, el debut del que gane este repechaje internacional será contra los noruegos el próximo 16 de junio en el Boston Stadium.

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Datos claves

  • El Estadio BBVA de Monterrey albergará el repechaje final entre Bolivia e Irak.
  • El salvadoreño Iván Barton arbitrará el partido que definirá al clasificado número 48.
  • El ganador integrará el Grupo I junto a Francia, Noruega y Senegal.

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