Todo quedó claro: Comunicaciones rompe el silencio con respecto al futuro de una de sus figuras

Comunicaciones atraviesa un momento tenso que va más allá de lo estrictamente deportivo. Mientras el equipo lucha por estabilizarse en la tabla, en la interna surgieron versiones que apuntaban a que el colombiano José Corena tendría un pie fuera de la institución, situación que generó inquietud entre la afición crema.

Ante el hermetismo del técnico Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, quien se ha negado a hablar con los medios y mantiene los entrenamientos a puerta cerrada, la incertidumbre creció. Sin embargo, directivos del club aclararon que dentro de la institución no se ha tocado el tema de dar de baja a Corena, descartando que exista la intención de liberar una plaza de extranjero.

Es cierto que el mediocampista colombiano continúa lesionado y no ha tenido actividad en el actual torneo, pero la dirigencia sostiene que forma parte de los planes, aunque varias páginas aprovecharon la situación para iniciar a esparcir rumores.

Por ahora, Corena trabaja de manera diferenciada dentro del club y está enfocado en superar su dolencia. Lo único confirmado es que se perderá el Clásico ante Municipal de la próxima semana, un duelo que siempre marca el pulso del campeonato.

En lo deportivo, Comunicaciones disfruta todavía de la reciente victoria frente a Mictlán, un resultado que le permitió tomar un respiro en la lucha por el descenso. La calma, aunque parcial, le ha dado margen al plantel para enfocarse en los próximos compromisos.

Actualmente, los albos ocupan la novena casilla con 33 puntos, manteniéndose fuera de la zona de peligro. No obstante, el entorno sigue atento a cualquier movimiento interno, en un club donde cada decisión suele tener repercusión inmediata dentro y fuera de la cancha.