Municipal mete miedo a Comunicaciones a pocos días del Clásico Nacional

En el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, Municipal firmó una actuación contundente al derrotar 4-2 a Antigua G. F. C. por la octava jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, resultado que llena de confianza a los escarlatas a pocos días de una nueva edición del Clásico Nacional frente a Comunicaciones.

ver también Así está la tabla de posiciones en la Liga Nacional de Guatemala en el Clausura 2026 con la victoria de Municipal vs Antigua

El vendaval rojo comenzó temprano. Al minuto 4, tras un tiro de esquina cobrado por John Méndez, el delantero José Carlos Martínez remató a puerta y el guardameta Luis Morán no logró contener el balón, que se le escapó entre las manos para abrir el marcador. El golpe anímico fue inmediato y el cuadro local tomó el control del encuentro.

Antes del descanso, el dominio se tradujo en más goles. Steb Morales no falló desde el punto penal, y al minuto 40 apareció Erik López, quien definió con categoría para el 2-0, en medio de la inconformidad de la comitiva visitante que reclamaba acciones previas. Municipal se marchó al camerino con ventaja cómoda y con la sensación de tener el partido bajo control.

En el complemento, Antigua intentó reaccionar, pero se encontró con la intensidad y precisión del equipo dirigido por Mario Acevedo. Al 50, nuevamente Erik López firmó su doblete y, apenas seis minutos después, José Morales amplió la cuenta al 56 para colocar el lapidario 4-0, prácticamente sentenciando el compromiso.

Con el marcador adverso, los bicampeones intentaron maquillar el resultado. Óscar Castellanos descontó al 68 y Kevin Macareño marcó el segundo al 81, pero la reacción fue tardía. Antigua volvió a evidenciar irregularidad: suma ocho partidos y apenas un triunfo, ubicándose en el penúltimo lugar, con el riesgo de caer al sótano si Mictlán logra puntuar.

ver también Se encienden las alarmas en Municipal por posible lesión de gravedad de Nicolás Samayoa

Los rojos apuntan al Clásico

Para Municipal, la victoria representa un impulso anímico clave antes de visitar el miércoles a Comunicaciones a las 19:00 horas en el estadio Cementos Progreso, en duelo correspondiente a la novena fecha. Los rojos llegan encendidos al Clásico, con el ataque afinado y la mira puesta en consolidarse en los primeros puestos del campeonato.

Publicidad