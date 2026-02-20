Dairon Reyes se convirtió en uno de los mejores jugadores de Comunicaciones desde su llegada a finales del 2025. El cubano sumó varios goles en este Clausura 2026 y gran parte de los puntos que cosechó el equipo crema es gracias a sus contribuciones.

En total, Reyes anotó cuatro goles en estas primeras siete jornadas de la Liga Nacional. Además, fue uno de los que más eligió el Fantasma Figueroa desde su arribo para reemplazar a Iván Franco Sopegno.

Es tal la emoción de los aficionados cremas con Dairon Reyes que lo apodan el ‘Messi Cubano‘. En las redes sociales del Albo, cada publicación sobre el mediocampista ofensivo se inunda de comentarios sobre una comparación con Lionel Messi.

Este jueves, en conferencia de prensa tras la victoria por 2-1 ante Mictlán, le preguntaron acerca de este nombre que recibe. De manera inesperada, Dairon Reyes confesó que no le gusta que lo llamen de dicha forma.

A Dairon Reyes no le gusta que lo llamen el Messi Cubano

“Lo del Messi cubano lo leo mucho; mi familia me lo manda, pero verdaderamente no me gusta para nada que me digan eso. Gracias a Dios tuve la oportunidad de convivir con él. Messi es Messi, y yo soy Dairon“, expresó el futbolista de los Cremas.

Y también se refirió a algunas situaciones que le sucede al equipo: “Comunicaciones es un equipo grande, y a veces nos relajamos mucho. Son errores que nosotros mismos cometemos, pero también sabemos sobreponernos, y eso dice mucho tanto para la afición como para la Liga sobre lo que estamos hechos. Vamos partido a partido para seguir sumando”.