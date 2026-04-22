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Familia de “Pery” Martínez recibe la noticia que el difunto exmundialista con Honduras tanto quería ver

El histórico exmundialista con Honduras estaría celebrando por todo lo alto lo que pasa con su hijo.

José Rodas

Por José Rodas

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"Pery" Martínez jugó el Mundial 2010 con Honduras.
"Pery" Martínez jugó el Mundial 2010 con Honduras.

Walter Julián Martínez dejó una huella imborrable en la historia del fútbol de Honduras. El famoso “Pery” no solo fue exitoso en clubes, sino también en la Selección de Honduras, con la que clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010.

Martínez era muy querido por sus compañeros, pero una depresión llevada a sus adicciones lo hizo perder la vida el 11 de agosto de 2019 en Estados Unidos.

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Tras su deceso, el “Pery” dejó un hijo que es digno de admirar, ya que está siguiendo sus pasos de forma gigantesca; hablamos de Julián Martínez.

Hace unos días dimos a conocer que Julián recibió su primera convocatoria a la Selección Sub-17 de Honduras y, este día, ha dejado una imagen que pasará a la historia.

Julián Martínez cumple lo que “Pery” siempre quiso ver

Walter Martínez siempre lo quiso ver triunfar y ahora viste los colores de la “H”. Así lo publicó diario Diez en una fotografía del microciclo que se está llevando a cabo en la ciudad de Siguatepeque.

La familia de Julián seguro también estará contenta porque es el inicio de algo muy bueno para la carrera de Martínez, quien siempre ha buscado seguir los pasos de su difunto padre.

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Julián milita actualmente en el Boston Bolts de la MLS Next, donde se desempeña como delantero, misma posición en la que brilló su padre durante su carrera futbolística.

Julián Martínez ya entrena con la camisa de la Selección de Honduras, un orgullo para su padre. Foto: Diez.

Julián Martínez ya entrena con la camisa de la Selección de Honduras, un orgullo para su padre. Foto: Diez.

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