Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Ya es oficial: hijo de “Pery” Martínez recibe la noticia que más conmueve a Honduras y deja este mensaje

El hijo de Walter Matínez está siguiendo sus pasos en el fútbol y recibió una emotiva confirmación desde Honduras. Atención a la reacción del jugador.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Julián Martínez actualmente juega en Boston Bolts de la MLS Next. Foto: TUDN / Instagram Julián Martínez.
Julián Martínez actualmente juega en Boston Bolts de la MLS Next. Foto: TUDN / Instagram Julián Martínez.

Julián Martínez (17) hijo del legendario jugador hondureño Walter “El Pery” Martínez (QDDG) recibió la confirmación de su convocatoria con la Selección Sub-17 de Honduras para el microciclo de abril.

Martínez juega actualmente en el Boston Bolts de la MLS Next, donde se desempeña como delantero, misma posición en la que brilló su padre durante su carrera futbolística.

No fue un infarto: exjugador hondureño da desgarrador relato con la verdad sobre la muerte de Walter “Pery” Martínez

ver también

No fue un infarto: exjugador hondureño da desgarrador relato con la verdad sobre la muerte de Walter “Pery” Martínez

La noticia fue adelantada por Legión Catracha e inmediatamente provocó la reacción del jugador a través de su cuenta de Instagram en la que publicó un emotivo mensaje.

“Muy agradecido por la oportunidad con la Selección de Honduras. Seguiré trabajando para vengan más convocatorias”, publicó en una primera historia.

Posteriormente compartió la imagen que hizo oficial el juego amistoso de Honduras ante Argentina y acompañó con el texto: “Algún día mi Dios”, junto a un emoji de corazón.

La noticia para Martínez llega luego que durante las últimas semanas se dieran a conocer nuevos duros detalles sobre el fallecimiento de su padre “Pery” Martínez en New York, Estados Unidos.

Publicidad
Neymar ficharía por este impensado club y sería compañero de futbolista hondureño

ver también

Neymar ficharía por este impensado club y sería compañero de futbolista hondureño

Walter es recordado como uno de los jugadores más queridos en el fútbol hondureño; su amor por la selección ahora estará siendo representado por su hijo en este inicio en las inferiores de La H.

Las publicaciones de Julián Martínez

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Lo que nadie hizo en Honduras: equipo chino homenajeó a ‘Pery’ frente a su estadio
Noticias

Lo que nadie hizo en Honduras: equipo chino homenajeó a ‘Pery’ frente a su estadio

“En Honduras es peor y si van a FIFA”: desde Costa Rica sorprenden con la renuncia de Jeaustin Campos
Honduras

“En Honduras es peor y si van a FIFA”: desde Costa Rica sorprenden con la renuncia de Jeaustin Campos

"Volvió a haber bronca en La Cali": LDA enfrenta un nuevo escándalo de indisciplina
Liga Deportiva Alajuelense

"Volvió a haber bronca en La Cali": LDA enfrenta un nuevo escándalo de indisciplina

Jeaustin Campos fuera de Real España: el técnico que tomará el club luego de la renuncia del técnico tico
Honduras

Jeaustin Campos fuera de Real España: el técnico que tomará el club luego de la renuncia del técnico tico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo