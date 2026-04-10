Ya es oficial: hijo de “Pery” Martínez recibe la noticia que más conmueve a Honduras y deja este mensaje

Julián Martínez (17) hijo del legendario jugador hondureño Walter “El Pery” Martínez (QDDG) recibió la confirmación de su convocatoria con la Selección Sub-17 de Honduras para el microciclo de abril.

Martínez juega actualmente en el Boston Bolts de la MLS Next, donde se desempeña como delantero, misma posición en la que brilló su padre durante su carrera futbolística.

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La noticia fue adelantada por Legión Catracha e inmediatamente provocó la reacción del jugador a través de su cuenta de Instagram en la que publicó un emotivo mensaje.

“Muy agradecido por la oportunidad con la Selección de Honduras. Seguiré trabajando para vengan más convocatorias”, publicó en una primera historia.

Posteriormente compartió la imagen que hizo oficial el juego amistoso de Honduras ante Argentina y acompañó con el texto: “Algún día mi Dios”, junto a un emoji de corazón.

La noticia para Martínez llega luego que durante las últimas semanas se dieran a conocer nuevos duros detalles sobre el fallecimiento de su padre “Pery” Martínez en New York, Estados Unidos.

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Walter es recordado como uno de los jugadores más queridos en el fútbol hondureño; su amor por la selección ahora estará siendo representado por su hijo en este inicio en las inferiores de La H.

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