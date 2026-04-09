Así quedó la tabla en Honduras luego que Motagua perdiera el invicto: Jeaustin Campos recibe la ayuda menos pensada tras su renuncia

Marathón sepultó el invicto de 15 partidos de Motagua y se quedó con el triunfo (1-0) en el clásico correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Los dirigidos por Pablo Lavallén sacaron un triunfo trabajado tras la anotación de Alexy Vega con un zurdazo de tiro libre que le fue imposible al arquero Luis Ortíz del Ciclón Azul.

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Los azules se quedaron con diez jugadores durante los últimos minutos tras la expulsión del brasileño John Kleber que vio segunda amarilla por reclamos al árbitro central.

Este triunfo de los verdolagas beneficia al Real España de Jeaustin Campos que continuará como líder de la tabla por una jornada más, pese a la derrota que sufrieron ante Choloma que desató la renuncia del entrenador tico.

Mientras tanto, Motagua se queda en el segundo lugar de la tabla con 29 unidades; Olimpia es tercero con 26; Olancho cuarto con 24 y Marathón es quinto también con 24.

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Así está la tabla del Clausura 2026

Equipo Puntos PJ Real España 30 16 Motagua 29 14 Olimpia 26 15 Olancho 24 15 Marathón 24 16 Lobos UPNFM 17 15 Choloma 17 16 Génesis 16 16 Platense 14 15 Juticalpa 14 16 Victoria 13 14

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Resultados de la jornada 17

Platense 0-1 Génesis

Olimpia 2-1 Victoria

Juticalpa 0-4 Olancho

Choloma 3-2 Real España

Marathón 1-0 Motagua

Así se jugará la jornada 18

Marathón vs. Olancho FC (Domingo 12 de abril)

Motagua vs. Olimpia (Domingo 12 de abril)

Lobos UPNFM vs. Real España (Domingo 12 de abril)

Victoria vs. Choloma (Lunes 13 de abril)

Juticalpa vs. Platense (Miércoles 15 de abril)