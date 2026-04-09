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Así quedó la tabla en Honduras luego que Motagua perdiera el invicto: Jeaustin Campos recibe la ayuda menos pensada tras su renuncia

Olimpia sumó de a tres luego del triunfo ante Victoria, mientras Motagua perdió la oportunidad de recuperar el liderato tras la derrota de Real España.

José Rodas

Por José Rodas

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Marathón le arrebató el invicto a Motagua en el Clausura 2026. Foto: X Marathón.
Marathón le arrebató el invicto a Motagua en el Clausura 2026. Foto: X Marathón.

Marathón sepultó el invicto de 15 partidos de Motagua y se quedó con el triunfo (1-0) en el clásico correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Los dirigidos por Pablo Lavallén sacaron un triunfo trabajado tras la anotación de Alexy Vega con un zurdazo de tiro libre que le fue imposible al arquero Luis Ortíz del Ciclón Azul.

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Los azules se quedaron con diez jugadores durante los últimos minutos tras la expulsión del brasileño John Kleber que vio segunda amarilla por reclamos al árbitro central.

Este triunfo de los verdolagas beneficia al Real España de Jeaustin Campos que continuará como líder de la tabla por una jornada más, pese a la derrota que sufrieron ante Choloma que desató la renuncia del entrenador tico.

Mientras tanto, Motagua se queda en el segundo lugar de la tabla con 29 unidades; Olimpia es tercero con 26; Olancho cuarto con 24 y Marathón es quinto también con 24.

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Así está la tabla del Clausura 2026

EquipoPuntosPJ
Real España3016
Motagua 2914
Olimpia2615
Olancho2415
Marathón 2416
Lobos UPNFM1715
Choloma1716
Génesis1616
Platense1415
Juticalpa1416
Victoria1314
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Resultados de la jornada 17

  • Platense 0-1 Génesis
  • Olimpia 2-1 Victoria
  • Juticalpa 0-4 Olancho
  • Choloma 3-2 Real España
  • Marathón 1-0 Motagua

Así se jugará la jornada 18

  • Marathón vs. Olancho FC (Domingo 12 de abril)
  • Motagua vs. Olimpia (Domingo 12 de abril)
  • Lobos UPNFM vs. Real España (Domingo 12 de abril)
  • Victoria vs. Choloma (Lunes 13 de abril)
  • Juticalpa vs. Platense (Miércoles 15 de abril)
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