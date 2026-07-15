Alajuelense y FIFA de por medio: el rol que jugarán en el repechaje entre Guadalupe vs. Escorpiones

La Fedefútbol dio nuevos detalles sobre el partido entre Guadalupe FC y Escorpiones de Belén por el ascenso a la máxima categoría.

Este sábado 18 de julio, Guadalupe FC y Escorpiones de Belén se enfrentarán en el repechaje por la plaza que quedó vacante en la Primera División. La misma le pertenecía a Municipal Liberia, pero la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol) le revocó su licencia y ahora el club pampero busca conseguir la habilitación para poder competir en la Liga de Ascenso.

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Los representantes de ambos equipos se apersonaron este martes en la Federación para definir los últimos detalles de cara al duelo del sábado 18 de julio, los cuales involucran a Liga Deportiva Alajuelense y la nueva reglamentación implementada por la FIFA en el Mundial 2026.

El rol de Alajuelense y la FIFA en el repechaje

Para empezar, la rifa determinó que Escorpiones oficiará como local en el Estadio Alejandro Morera Soto. El reducto de la Liga fue seleccionado por sus instalaciones, que facilitarán la aplicación del VAR en esta “final” a partido único. Allí, la bola comenzará a rodar a las 7:00 p.m., aunque las puertas se abrirán a las 4:00.

Si no se rompe el empate en los 90 minutos entre los belemitas y Guadalupe, habrá dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. En caso de que persista la paridad, el reemplazante de Liberia en la máxima categoría se definirá en los lanzamientos desde el punto penal.

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Sin embargo, la gran novedad pasa por la parte reglamentaria. Las novedosas normas que la FIFA aplicó en la Copa del Mundo con el fin de aumentar el ritmo y el tiempo neto de juego correrán para los dos equipos, como la cuenta regresiva de cinco segundos que realiza el árbitro tanto para los saques de arco como los saques de banda.

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También destaca la “Ley Vinícius-Prestianni”, que le prohíbe a los jugadores taparse la boca mientras hablan con otro adversario. Esa conducta, como ya ha ocurrido en la justa máxima con Piero Hincapié (Ecuador) o Miguel Almirón (Paraguay), es plausible de expulsión.

Escorpiones, recordemos, se ganó su lugar en el repechaje por haberse erigido como el mejor equipo de la tabla acumulada en la Segunda División con 63 puntos, superando al campeón y nuevo inquilino de Primera: Inter San Carlos (60). Guadalupe, en cambio, viene de descender, pero la votación que hubo en el Comité Ejecutivo lo posicionó como el otro contendiente.