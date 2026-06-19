En Costa Rica disfrutan el golpe que recibió Panamá en el Mundial 2026 con un mensaje que involucra a Honduras y El Salvador

Panamá no pudo aguantar el empate contra Ghana y sigue sin sumar puntos en su historia en los Mundiales.

La Selección de Panamá se quedó muy cerca de sumar su primer punto en el Mundial 2026. Después de perder los tres juegos en su estreno en esta competencia en Rusia 2018, los Canaleros no aguantaron el empate contra Ghana y sobre el final cayeron por 1-0.

Panamá pudo haber superado a El Salvador y Honduras si lograba la victoria en la primera fecha. Sin embargo, se quedó con las manos vacías. De todas maneras tiene dos juegos por delante, pese a que son rivales muy complicados como Croacia e Inglaterra.

Los ticos aprovecharon esta derrota de los panameños y sacaron a relucir una estadística que lo ubica como el mejor de Centroamérica en la historia de la Copa del Mundo. La Selección de Costa Rica es la única de la región que logró ganar en sus participaciones.

ver también La FIFA le da otro revés a Panamá tras la dolorosa derrota ante Ghana en el Mundial 2026

Costa Rica es la única Selección de Centroamérica que ganó en una Copa del Mundo

El periodista Joseph Fernández recordó la cantidad de triunfos que consiguió La Sele en sus actuaciones mundialistas. “Le basta con su debut en 1990 para superarlos a todos“, demostró el estadígrafo acerca de la Tricolor en la Copa del Mundo. Costa Rica sumó seis triunfos en 21 juegos.

Honduras en los Mundiales

La Selección de El Salvador como la de Honduras tampoco pudieron ganar en sus participaciones. La H tiene dos empates en España 1982 y otro en Sudáfrica 2010, luego cayó en los seis restantes incluyendo su actuación en Brasil 2014. Es la segunda que más sumó por detrás de Costa Rica.

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El Salvador en los Mundiales

La Selecta, por su parte, clasificó a dos Copas del Mundo. Estuvo en México 1970 y España 1982. En ambos perdió todos los partidos. Además, en el Mundial de España marcaron su único gol en una histórica goleada por 10-1 en contra ante Hungría.

En resumen

La Selección de Panamá cayó 1-0 ante Ghana en su debut del Mundial 2026.

cayó 1-0 ante Ghana en su debut del Mundial 2026. Costa Rica es la única selección centroamericana que logró ganar en un Mundial.

es la única selección centroamericana que logró ganar en un Mundial. La Selección de Honduras acumuló tres empates y seis derrotas en sus participaciones mundialistas, mientras que la de El Salvador solo consiguió derrotas en sus seis partidos.