“Entre campeones se entienden”: Olimpia recibe inesperada visita; lo presume ante Motagua y Real España

Olimpia tuvo inesperada visita y esto lo que ha presumido ante Motagua y Real España. Descubre todo lo que pasó.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Olimpia ha presumido en sus redes social a otro campeón hondureño.
Olimpia es uno de los clubes de Centroamérica que más multitudes mueve, no solo en Honduras si no que alrededor del mundo.

El Viejo León es el más ganador del país catracho con 39 copas y cada vez que puede lo presume ante todos en sus redes sociales.

En las últimas horas lo volvió a realizar y es que se llenó de orgullo a presentar a otro hondureño campeón con su camisa, y no solo eso, personalizada con su propio nombre.

¿Qué personaje utilizó la camisa del Olimpia?

Se trata de Teófimo López, el catracho que brilla con luz propia en el mundo del boxeo y que estuvo en el país para las fiestas patrias del 15 de septiembre.

Durante su estadía, Olimpia no perdió el tiempo y le regaló una camisa personalizada para que la portara con orgullo y así fue.

Además dejó un dardo a Motagua y Real España, dos de los últimos equipos a los cuales le ha ganado finales en el pasado reciente.

“Un campeón con la piel de otro campeón. Entre campeones se entienden, claro que sí. El boxeador hondureño Teófimo López, portando la camiseta del Rey de Copas”, publicó en sus redes sociales el club.

Téofimo ostenta dos cinturones, el de campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Cabe resaltar que no solo se puso la de Olimpia en su visita, también portó la de Génesis Policía.

Esto durante la celebración del día de niño que fue organizada por el club. López muestra ser un catracho orgulloso de su tierra.

