Honduras

Panamá consternada con lo que dicen de Jorge Serrano en Honduras tras la eliminación de Motagua ante Olimpia: “Desubicado”

Jorge Serrano se llevó un duro golpe luego del Clásico entre Olimpia y Motagua por la Triangular de la Liga Nacional.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Jorge Serrano fue muy criticado luego de la eliminación de Motagua.
Olimpia y Motagua se medieron en una nueva edición del Clásico de Honduras. Esta vez fue por la Triangular de la Liga Nacional donde el León venció 2-0 a Las Águilas.

Lo que nadie esperó fue la dura crítica que recibió Jorge Serrano. El panameño fue considerado como el peor del partido, pero se utilizaron palabras hirientes en su contra.

El encargado fue el periodista John Alexis Rodríguez, quien ha tomado mucho auge en el gremio informativo por las historias que saca sobre los jugadores.

La derrota marcó la eliminación de Motagua del Apertura 2025 y Serrano prácticamente fue señalado como uno de los culpables.

Jorge Serrano recibe dura crítica tras el Clásico

“El panameño esta teniendo un partido para el olvido.

Impreciso, despistado, desubicado, no gana un tan solo duelo y no se va de nadie. Motagua ha intentado por su lado generar un “poquito” de peligro pero todo ha sido en vano.

Ojo, todo Motagua ha sido superado por el Olimpia, pero lo de Jorge Serrano, que es un extranjero no puede suceder, es una verdadera pena. Tristeza Azul”.

Con esto el Azul Profundo dice adiós a la temporada y seguramente el panameño no seguirá en el club, muchos le apañen su bajo nivel en el presente torneo.

Jorge Serrano fue liquidado en Honduras por su bajo rendimiento en el Clásico.

