En la cima de Centroamérica: FIFA reconoce a Honduras con una decisión sin precedentes

FIFA hizo uno de los anuncios más esperados para la Copa del Mundo 2026, confirmando a los árbitros que estarán presentes en la justa que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá este verano.

La zona de Concacaf conoció a sus elegidos, siendoGuatemala el único país perjudicado, ya que no tendrá representación en el Mundial.

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Honduras ha acaparado todos los reflectores, ya que tendrá presencia en la Copa del Mundo con un árbitro principal, al igual que El Salvador, que tendrá a Iván Barton.

Honduras, el país de Centroamérica con más representaciones

El país catracho no solo tendrá a Said Martínez, sino también a Walter López y Christian Ramírez, quienes irán como asistentes, algo sin precedentes.

Said Martínez

La presencia de Martínez en este tipo de partidos es un orgullo para Honduras, ya que será el único representante de su país en el Mundial 2026, al igual que lo fue en Qatar 2022.

Said estuvo en varios partidos como cuarto árbitro en la Copa del Mundo pasada, pero aún le falta cumplir su sueño de ser árbitro central, que es su principal aspiración para el futuro.

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Walter López

El árbitro hondureño Walter López hizo historia al ser seleccionado por la FIFA como parte del equipo arbitral para el Mundial de Qatar 2022, desempeñándose principalmente como quinto árbitro.

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Ahora repite y buscará sumar más de un partido en la Copa del Mundo 2026. López es uno de los mejores asistentes con los que cuenta Honduras.

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Christian Ramírez

Es un destacado árbitro asistente internacional hondureño, reconocido por la FIFA, que formó parte del equipo arbitral junto a Said Martínez en la Copa Árabe de la FIFA 2021 en Qatar. Aunque no asistió como juez oficial al Mundial de Catar 2022, fue seleccionado para los Juegos Olímpicos de París 2024.

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En esta edición de la Copa del Mundo podría aparecer y dar el gran salto que su carrera merece, ya que siempre ha sido uno de los mejores en su puesto.

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Enresumen

La FIFA ha seleccionado a Honduras como uno de los países de Centroamérica que tendrá árbitros en la Copa del Mundo.

Said Martínez, Walter López y Christian Ramírez fueron seleccionados para estar en el Mundial 2026.

Said Martínez espera por fin hacer su debut como árbitro central, ya que en Qatar 2022 solo estuvo como cuarto árbitro.

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