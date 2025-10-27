En Honduras comparan a Juan Carlos Rojas con Olimpia y todo Saprissa arde con lo que dicen

Juan Carlos Rojas tomó una rotunda decisión y dejó de ser el presidente de Saprissa para el final de la presente temporada. Muchos lo catalogan como el presidente más exitoso de clubes en Centroamérica.

A Honduras llegó esta mención y lo han comparado con Olimpia, hicieron un versus entre Rojas y Rafael Enrique Villeda, actual mandamás del León.

La comparación entre Juan Carlos Rojas (Saprissa) vs Rafael Villeda (Olimpia)

Diario Más de Honduras comenzó hablando de Juan Carlos Rojas Callan, que es un empresario de Costa Rica que tomó las riendas de Saprissa tras comprar el 70% de las acciones al mexicano Jorge Vergara.

El mandamás estuvo 14 años en club, de 2011 a 2025 y a pesar de que sus primeros tres años no ganó un titulo, en 2014 acabó con su mala racha contra el máximo rival, Alajuelense.

El palmarés de Juan Carlos Rojas en Saprissa

14 años de gestión, 11 títulos de Campeón de Liga (con un bicampeonato y un tetracampeonato) y 1 título de Liga CONCACAF.

Torneos de Liga disputados 29, Torneos de Liga ganados 11, Porcentaje de Campeonización 37.93%.

Ahora bien, desde tierras catrachas llega una compración que duele mucho a Saprissa porque compite contra Olimpia, uno de los rivales con el siempre ha habido morbo por ser el mejor de Centroamérica.

A Rojas lo comparan con Rafael Enrique Villeda Ferrari, actual presidente de Olimpia que inició su gestió como mandamás en 2019.

Villeda lleva 7 años al frente del equipo merengue y desde entonces suma 9 títulos de liga, 8 bajo el mando de Pedro Troglio y uno con Eduardo Espinel.

En Honduras compararon la gestió de Juan Carlos Rojas con Rafael Villeda. Foto: Diario Más.

El palmarés de Rafael Villeda en Olimpia

7 años de gestión, 9 títulos de Campeón de Liga (con dos tetracampeonatos) y 1 título de Liga CONCACAF.

Torneos de Liga disputados 12, Torneos de Liga ganados 9, Porcentaje de Campeonización 75%.

Con menos años, Villeda gana a Rojas, esto basado en el resultado de porcentajes que queda 75% vs 37.93%. Ahora Saprissa quedará en otros manos.

De igual forma, Olimpia y Saprissa viven dos realidades distantas, el León ya está clasificado a la Champions Cup de Concacaf y pelea con Alajuelense en las semifinales de la Copa Centroamericana.

Mientras que Saprissa no va al mejor torneo de clubes del área y solo pelea en la Liga de Costa Rica por ser campeón.