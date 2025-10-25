Juan Carlos Rojas sorprendió a todo Deportivo Saprissa luego de comunicar que no seguirá al frente de la presidencia. El jerarca morado se irá después de diciembre, cuando finalice el Torneo Apertura 2025 y se desligará también de sus cargos en Unafut y Fedefútbol.

Desde que asumió hace 14 años, el Saprissa cosechó 11 campeonatos nacionales y un título internacional en Concacaf. En una entrevista con el Diario Extra, Juan Carlos Rojas recordó los trofeos que levantó la S bajo su gestión.

Le preguntaron por el top 3 de los logros deportivos de Saprissa desde que tomó la presidencia. El mandamás morado fue sincero y puso en el primer lugar el primero que consiguió ante la Liga Deportiva Alajuelense, una de las finales que más le duele al aficionado manudo.

El mensaje de Juan Carlos Rojas en Saprissa que le pega a Alajuelense

“Definitivamente la 30 está de primero, ese sentimiento de vivir por primera vez como presidente un título nacional pues fue simple y sencillamente increíble, espectacular, una noche mágica. Después de un 0-0 en el Morera y Saprissa y Alajuela empatados con 29 títulos el que ganaba se ponía arriba del otro“, rememoró Rojas.

Ronald González levanta la 30.

En el segundo lugar, ubicó a la estrella número 40, la cual consagró a Saprissa como el primero de Concacaf en alcanzar esta cifra: “La 40 porque fue hace como 15 meses y de nuevo fue el primero en Concacaf en llegar a 40 y fue el Tetracampeonato“.

En el top 3, mencionó el título número 36. “También la 36 en medio de la pandemia y nos levantamos de las cenizas“, respondió Juan Carlos Rojas sobre el título que cortó una sequía de dos años sin ganar la Liga Promérica.