En Haití no lo pueden creer: Reinaldo Rueda conoce la baja sensible sufren los caribeños antes de enfrentar a Honduras

Luego de su victoria ante Nicaragua, Haití sufre una baja para enfrentar a Honduras en Tegucigalpa por las Eliminatorias.

Por Juan Cruz Russo

Haití tiene una sensible baja para enfrentar a Honduras.

La selección de Haití llegó a Honduras con la tarea muy clara en su horizonte. Arrancar puntos que le permitan seguir como líder del Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Los caribeños quieren dar el batacazo y golpear en el ego a una escuadra de Reinaldo Rueda que viene de ser muy criticada por no pasar del empate 0-0 ante Costa Rica.

Haití quiere los tres puntos, pero ha recibido un revés que al menos lo impacta porque para el cotejo contra la Bicolor esperaban tenerlo disponible. TVC fue quien brindó la información.

¿Qué jugador será baja para el duelo ante Honduras?

Pues se trata de Fafa Picault, el jugador del Inter Miami, que está en la convocatoria, no jugó ante Nicaragua y parece que ante Honduras tampoco llegará, a menos que suceda un verdadero milagro.

Recordemos que Picault le generó muchos problemas en el primer partido en el que caribeños y catrachos se enfrentaron en Curazao.

Eso sí, la noticia puede aliviar un poco a Honduras, pero no en su totalidad, ya que Frantzdy Pierrot y Duckens Nazon si están listos para enfrentar a la Bicolor.

El partido se disputará el lunes 13 de octubre a las 6:00 de la tarde en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Fafa Picault es la baja que puede tener Haití ante Honduras.

