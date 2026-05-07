La Liga Deportiva Alajuelense está definiendo lo que será la planilla para la próxima temporada. El 1 de junio iniciarán los entrenamientos para el Apertura 2026 bajo las órdenes del nuevo entrenador, al cual todavía deben contratar antes de dicha fecha.

Mientras esperan por el sucesor del Machillo Ramírez, quien decidió no renovar su vínculo, hay otra figura de la institución que continuará este mismo camino, según comentó el gerente deportivo Carlos Vela.

Joel Campbell ya terminó contrato con Alajuelense y es agente libre

El gerente mexicano confirmó que Joel Campbell ya no tiene ningún tipo de relación con Alajuelense: “Joel terminó contrato, hoy realmente no tiene vínculo con la Liga. Es un referente histórico, la situación de él es que puede firmar con cualquier otro club, se charlará con cualquier técnico que llegue. Hoy no tiene vinculación en el club“.

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Vela, en una entrevista con Teletica Deportes, aseguró que Campbell no se encuentra vinculado al club de manera contractual. Esto significa que el experimentado futbolista se considera agente libre y puede firmar para cualquier equipo.

“Uno esperaría que sí (cambien las condiciones), todo es en función del hoy, Joel llegó hace tres años, hoy estamos en una posición natural del paso del tiempo y rendimiento“, agregó el gerente deportivo sobre la situación del 10 de la Liga.

¿Joel Campbell volverá a Saprissa? Es una opción.

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Ahora, todo depende de la intención de Campbell y luego del nuevo entrenador de la Liga si es que él desea acordar un nuevo contrato. En caso de que Joel no quiera seguir en Alajuelense, podrá continuar en cualquier institución que quiera contar con sus servicios.

¿Joel Campbell a Saprissa? “Hay un preacuerdo”

Según informó en las últimas horas el programa La Voz Saprissista, Joel estaría a un paso de fichar en el club morado. “Está negociando con el Club Sport Herediano y con Deportivo Saprissa en este momento. Puede hasta salir Lonnis a decir que no pero nos llega la información y me dicen que Joel Campbell está negociando 5 millones de colones por mes más un porcentaje de semi patrocinio con su centro de entrenamientos que tiene allá en Alajuela. Está negociando 5 millones de colones, es la última oferta, la única oferta, y estaría llegando a un acuerdo“, revelaron.

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“Está cerca, cerca. Hay un preacuerdo, lo quieren firmar antes de las posibles finales para anunciarlo al otro día si Saprissa sale campeón, está a un 70% de darse, quedaron muy contentos con el monto que se dio porque antes la pretensión salarial que se tenía en la mesa hace unos meses hizo que no se diera”, agregaron al respecto.

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En síntesis

Carlos Vela confirmó que Joel Campbell terminó su contrato y es agente libre .

confirmó que terminó su contrato y es . El club Alajuelense iniciará los entrenamientos para el Apertura 2026 el 1 de junio .

iniciará los entrenamientos para el el . La continuidad de Joel Campbell dependerá del consenso con el nuevo entrenador del equipo.