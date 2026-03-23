Luis Palma revela lo que espera de José Francisco Molina en la llegada de Honduras a España y el desahogo: “Eso no se sana”

Luis Enrique Palma Oseguera (26 años) ha sido el primero en unirse a la concentración de la Selección de Honduras en España. “El Bicho” llegó al hospedaje donde la Bicolor se alojará en Segovia, previo al amistoso ante Perú.

Palma habló con el diario Diez y dio a conocer que todavía no ha tenido una conversación con José Francisco Molina, el nuevo DT de la escuadra catracha. Lo que el extremo del Lech Poznań espera es que el propio español le cuente sobre su proyecto.

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“Estamos motivados y, bueno, esperando empezar este proceso. Todavía no he hablado, pero estamos a la espera de que venga todo el grupo para poder incorporarnos”.

Luis Palma se desahoga tras no clasificar al Mundial 2026

Por primera vez, “El Bicho” habló de aquella nefasta noche del 18 de noviembre de 2025, cuando Honduras quedó fuera en San José, Costa Rica.

Palma aseguró que aún duele y que es una herida que tendrán para siempre en sus corazones. Algo que quedó marcado por la forma en cómo se dio.

“Eso no sana, hermano, eso no sana. Es el sueño de todo futbolista estar en la selección e ir al Mundial. Y, bueno, lastimosamente no pudimos ir. Está esa espinita ahí”.

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Luis Palma brilla con el Lech Poznań de Polonia y ahora busca volver a rendir con la Bicolor, por lo que les dejó un mensaje a los catrachos en España:

“Que nos apoyen, que va a ser un buen partido, un lindo partido. Y, bueno, que nos ayuden y esperamos su apoyo”. Además, opinó sobre el rival de turno: “Perú siempre ha sido fuerte, y ahora nos toca jugar contra ellos”.