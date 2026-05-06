El mensaje del Real España de Jeaustin Campos a Olimpia tras vencer a Marathón en la Triangular

Tras vencer a Marathón, Olimpia ha recibido una notificación de Real España para la fecha 3 de la Triangular.

La emoción del fútbol hondureño regresa con fuerza este fin de semana. La jornada tres de las triangulares finales del torneo Clausura tiene un plato fuerte que nadie se quiere perder entre Real España y Olimpia.

El escenario de esta batalla deportiva será el Estadio Morazán de San Pedro Sula. La cita está programada para este sábado 9 de mayo, y el pitazo inicial sonará a las 8:15 de la noche.

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Se espera un ambiente lleno de adrenalina, donde las luces del estadio y el grito de la grada serán los protagonistas de una noche que definirá rumbos en la liguilla.

Para el equipo aurinegro, este partido no es solo un compromiso más, sino una oportunidad de oro para levantarse. El Real España llega con la presión de haber perdido en su debut de liguilla contra el Marathón y el albo de derrotar a los verdes, así que los tres puntos son vitales para ambos.

Por esta razón, los sampedranos están obligados a aprovechar su condición de locales y el apoyo de su gente para sumar sus primeros tres puntos y no quedarse atrás en la tabla.

Sin embargo, la tarea no será sencilla. Enfrente tendrán al Olimpia, el actual bicampeón nacional que llega con la intención de imponer su jerarquía.

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El equipo capitalino sabe que ganar de visita ante un rival directo les daría una ventaja enorme en su camino hacia una nueva final, lo que convierte este clásico en un choque de estrategias y mucha garra.

La directiva ha confirmado que los boletos estarán disponibles el mismo día del partido para que nadie se quede fuera.

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Los precios establecidos son: 200 lempiras en el sector de Sol, 500 lempiras en Sombra y 1,000 lempiras en Palco. Las entradas se podrán comprar directamente en las taquillas del estadio y en la zona conocida como el “bunker”.

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Se recomienda a los aficionados llegar temprano para evitar filas y disfrutar de la previa del encuentro. Las autoridades de seguridad también han anunciado operativos en los alrededores del Morazán para garantizar que el clásico sea una verdadera fiesta deportiva y que las familias puedan asistir con total tranquilidad a ver a sus ídolos.

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