En Costa Rica ponen de rodillas a Motagua, pero no a Olimpia: el dato que involucra a Saprissa, Alajuelense y Herediano

Cartaginés ha dado un golpe muy duro a Motagua tras dejarlo fuera de la Champions Cup de Concacaf 2026. El Azul Profundo no estará en el máximo torneo de clubes del área.

En el Ciclón las cosas está que arden ya que la gestión de Javier López ha caído en un bache muy feo y el nombre del DT comienza a sonar como el principal culpable.

Más cuando se han revelado las últimas eliminaciones de Motaguaen torneos de Concacaf, donde los ticos han sido su verdugo, Cartaginés se suma.

Otro fracaso de Motagua ante equipos de Costa Rica

Las estadísticas liquidan a Motagua, no ha podido contra Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés. Todos ellos le han ganado y lo dejaron en ridículo ante toda Honduras.

Motagua contra equipos ticos en series de eliminación directa en los últimos años:

-2018: Final perdida contra Herediano.

-2019: Final perdida contra Saprissa.

-2023: Eliminado en el repechaje a la Concachampions por Saprissa.

-2024: Eliminado en cuartos de final Copa centroamericana por Herediano.

-2025: Eliminado en cuartos de final Copa centroamericana por Alajuelense.

-2025: Eliminado en el repechaje a la Concachampions por Cartaginés.

Dentro de esas eliminaciones también está Olimpia, equipo de Honduras al que los ticos si respetan como su verdugo, el León siempre representa de la mejor forma a su país.

TD Más metió el dedo en la llaga y dejó un mensaje que seguro hará arder a Motagua al que llamaron desde sus redes sociales como “Equipo pequeño”.

