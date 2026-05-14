Antes de la final de vuelta del sábado, Saprissa conoce una estadística que le genera un saldo muy negativo.

Este sábado 16 de mayo se jugará la final de vuelta del Clausura 2026 entre Saprissa y Herediano. Ésta se llevará a cabo en el Carlos Alvarado, un estadio que le ha generado varias complicaciones al equipo morado en todos los partidos que jugó allí.

Los Morados se enfrentaron a Herediano en dicho estadio en siete ocasiones. Casualmente, no pudieron derrotar al Team en ninguno de estos. Se trajeron seis derrotas y apenas lograron sacar un empate en el Apertura 2025.

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Saprissa nunca pudo ganar en el Carlos Alvarado

Estos números evidencian que Saprissa no se siente para nada bien en el Carlos Alvarado. De los siete partidos que jugó, hubo cuatro en los que ni siquiera superó el marco florense y se fue derrotado. En el último antecedente en este 2026, cayó por 2-0.

El Carlos Alvarado es una pesadilla para Saprissa.

Además, se jugaron dos partidos de playoffs entre Saprissa y Herediano en el Carlos Alvarado. En ambos, el Monstruo perdió sin anotar goles. En la final de ida del Apertura 2024, sufrió un 3-0 en contra con un doblete de Everardo Rubio y otro de Allan Cruz.

En la semifinal de vuelta del Clausura 2025 fue la única vez que Saprissa se marchó del Carlos Alvarado con una sonrisa. El Team ganó por 2-0, pero había sido superado por 4-0 en La Cueva, por lo que no le alcanzó y el Monstruo alcanzó la final.

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Con estos antecedentes, Saprissa podría perder la final del campeonato nacional. Sólo le sirve replicar el empate que consiguió por 3-3 en el Apertura 2025. Una derrota podría mandar la definición al tiempo extra o dejar a Herediano campeón si saca una diferencia de dos goles o más.

Todos los partidos que jugó Saprissa en el Carlos Alvarado contra Herediano

Clausura 2024 : Herediano 2-1 Saprissa

: Herediano 2-1 Saprissa Apertura 2024 : Herediano 2-0 Saprissa

: Herediano 2-0 Saprissa Final Apertura 2024 : Herediano 3-0 Saprissa

: Herediano 3-0 Saprissa Clausura 2025 : Herediano 3-1 Saprissa

: Herediano 3-1 Saprissa Semifinales Clausura 2025 : Herediano 2-0 Saprissa

: Herediano 2-0 Saprissa Apertura 2025 : Herediano 3-3 Saprissa

: Herediano 3-3 Saprissa Clausura 2026: Herediano 2-0 Saprissa

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En resumen

El Deportivo Saprissa visitará al Herediano en el Carlos Alvarado este sábado 16 de mayo .

visitará al Herediano en el este sábado . Los morados acumulan seis derrotas y un empate en sus siete visitas a dicho estadio.

en sus siete visitas a dicho estadio. El último enfrentamiento en este recinto durante el 2026 finalizó con marcador de 2-0.