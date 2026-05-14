Fue campeón en Alajuelense y Herediano: Ismael Rescalvo tendría como asistente a un mundialista en Brasil 2014

Luego del anuncio de Ismael Rescalvo, Alajuelense avanza para cerrar un asistente con pasado glorioso en la Liga y en la Selección de Costa Rica.

La nueva era de Liga Deportiva Alajuelense ya comenzó y lo hizo con un nombre que promete sacudir la estructura del club: Ismael Rescalvo. El técnico fue presentado oficialmente y, de inmediato, empezaron a conocerse detalles clave sobre cómo se armará su cuerpo técnico de cara al próximo torneo.

Después de semanas de incertidumbre tras la salida de Óscar Ramírez, la dirigencia manuda optó por un perfil internacional, con recorrido en Sudamérica y una idea de juego clara. Pero más allá del entrenador principal, hay otro nombre que empezó a tomar fuerza y que genera expectativa dentro del entorno rojinegro.

¿Quién es el campeón con Alajuelense que será el asistente de Rescalvo?

Se trata de Junior Díaz, quien podría convertirse en el asistente técnico de Rescalvo en este nuevo proyecto. La información fue adelantada por el periodista Anthony Porras en Columbia, donde aseguró que existe una alta probabilidad de que el exdefensor se sume al cuerpo técnico.

La posible llegada de Díaz no es un detalle menor. Se trata de un futbolista con una trayectoria importante tanto en el fútbol nacional como internacional, que además formó parte de la Selección de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014.

Junior Díaz podría ser asistente de Ismael Rescalvo.

Pero su vínculo con Alajuelense va más allá de la camiseta. En los últimos años, Junior ha estado involucrado en procesos formativos dentro del club, incluyendo su paso por la Sub-21, además de su reciente experiencia como entrenador en AD Sarchí.

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Ese conocimiento interno sería uno de los puntos que más valoran en la dirigencia. Porque mientras Rescalvo llega con una mirada externa, Díaz podría aportar el contexto local, la identidad del club y una conexión directa con el fútbol costarricense.

No hay que olvidar que Junior Díaz también sabe lo que es ganar en el fútbol tico. Fue campeón tanto con Liga Deportiva Alajuelense como con Club Sport Herediano, lo que le da un peso específico dentro del vestuario.

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En Alajuelense entienden que este tipo de figuras pueden ser claves para manejar un grupo que viene golpeado y que necesita recuperar confianza. Por ahora, la decisión no está confirmada oficialmente, pero las conversaciones están avanzadas y su nombre es el que más consenso genera dentro del club.

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Datos Claves

El técnico Ismael Rescalvo fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de Alajuelense .

fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de . El exdefensor Junior Díaz se perfila como el nuevo asistente técnico de Rescalvo.

se perfila como el nuevo de Rescalvo. Díaz posee experiencia previa dirigiendo la Sub-21 de la Liga y al AD Sarchí.