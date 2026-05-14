Todos los detalles de la Supercopa de Guatemala: Fechas, grupos, premios y enfrentamientos confirmados

El fútbol guatemalteco tendrá una nueva competición que promete captar la atención de los aficionados de todas las categorías. La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala junto a la entidad financiera patrocinadora de la Liga Nacional presentaron oficialmente la nueva Supercopa, un torneo que reunirá a clubes de las cuatro ligas del balompié nacional antes del arranque de la temporada 2026-2027.

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El certamen contará con un formato atractivo y dinámico, ya que participarán 16 equipos divididos entre representantes de la Liga Nacional, Primera División, Segunda División y Tercera División. Los clubes fueron seleccionados por sus méritos deportivos como campeones y subcampeones de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026.

Los equipos participantes de la Supercopa

Por parte de la Liga Nacional de Guatemala estarán Antigua GFC, Municipal, Xelajú MC y Deportivo Mixco. Desde la Primera División competirán Nueva Santa Rosa, San Pedro, Suchitepéquez y Chiquimulilla.

En representación de la Segunda División estarán Amatitlán, Sayaxché, Poptún y Fraijanes. Mientras tanto, la Tercera División aportará a Toros de Taxisco, Gallos R19 de Zacapa, además del campeón y subcampeón del Clausura 2026 que aún están pendientes de confirmación.

Así quedaron los grupos y los enfrentamientos

El sorteo dejó enfrentamientos llamativos desde la fase inicial. En el Grupo A, Municipal enfrentará a Poptún, mientras Suchitepéquez jugará contra el subcampeón del Clausura 2026 de Tercera División. En el Grupo B, Xelajú MC se medirá a Sayaxché y Chiquimulilla chocará frente a Toros de Taxisco.

El Grupo C tendrá a Antigua GFC frente a Amatitlán, además del duelo entre Nueva Santa Rosa y el campeón del Clausura 2026 de Tercera División. Por último, el Grupo D contará con el enfrentamiento entre Deportivo Mixco y Fraijanes, mientras San Pedro jugará ante Gallos R19 de Zacapa.

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La nueva Supercopa arrancará el fin de semana del 27 y 28 de junio y concluirá el 18 de julio con la gran final en el estadio Cementos Progreso.

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Los Premios para los mejores equipos

El campeón recibirá un premio de Q300 mil quetzales, mientras el subcampeón obtendrá Q50 mil. Además, uno de los aspectos más llamativos del formato será que el equipo de menor categoría siempre tendrá la ventaja de jugar como local, dándole un toque especial a esta inédita competición del fútbol chapín.