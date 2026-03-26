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“Mucho cuidado”: David Patiño confiesa el club que le ofreció regresar a Honduras y revela por qué lo rechazó

El entrenador mexicano recibió una oferta de un club hondureño para regresar al país tras su paso por el Victoria de La Ceiba.

José Rodas

Por José Rodas

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David Patiño ya trabajó en Honduras y logró que el Victoria estuviera de nuevo en fase de semis. Foto: Fútbol Total.
David Patiño ya trabajó en Honduras y logró que el Victoria estuviera de nuevo en fase de semis. Foto: Fútbol Total.

David Patiño se ganó el respeto de diversos clubes en la Liga Nacional de Honduras luego que fuera el responsable de llevar al Victoria a unas semifinales en el Clausura 2025-2026, pese a la modestia del plantel y los problemas económicos que sigue arrastrando.

La experiencia de Patiño en Honduras fue agridulce al no cobrar todo el segundo torneo, caso que incluso llegó a la FIFA, pero sigue sin resolverse, según contó a Fútbol Centroamérica.

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A pesar de eso, David Patiño sigue sin descartar la posibilidad de llegar a Honduras en el futuro; aunque ahora las ofertas las analizará “con mucho cuidado”, dijo.

“Hoy en día estoy dispuesto a escuchar ofertas, pero con la cautela de alguien que ha vivido situaciones negativas allí. Si llegara una propuesta, la analizaré con mucho cuidado”, dijo a Fútbol Centroamérica.

La oferta que rechazó

El DT mexicano también contó que recientemente recibió la oferta de Juticalpa; sin embargo, no fue de su completo agrado y a eso se le agrega el compromiso que posee actualmente con el Monterrey Femenil.

Patiño fue sondeado tras el despido de Humberto Rivera del cuadro canechero, finalmente el club nombró a Roger Espinoza como su DT.

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“No me convenció el nivel de la propuesta, además de que en ese momento ya tenía un compromiso con Monterrey, que debo cumplir“, aseguró.

David Patiño clasificó a Victoria a semifinales de Liga Nacional eliminando a Marathón. Foto: La Prensa.

David Patiño clasificó a Victoria a semifinales de Liga Nacional eliminando a Marathón. Foto: La Prensa.

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Sobre las posibilidades en Honduras, dijo que no piensa en un equipo en específico y que la única expectativa que tiene es la estabilidad del club y la seriedad de la directiva.

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“No tengo un equipo en particular en mente, pero si se da la oportunidad de unirme a un club estable, con un proyecto serio y con el deseo de jugar buen fútbol, estaría dispuesto a considerar la propuesta”, indicó.

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Y finalizó diciendo que: “Confío en mi trabajo y sé que puedo hacer que un equipo juegue bien y compita al más alto nivel. Tengo hambre de triunfo y una gran dedicación, ya que me he dedicado al fútbol toda mi vida”.

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