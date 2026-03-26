“Mucho cuidado”: David Patiño confiesa el club que le ofreció regresar a Honduras y revela por qué lo rechazó

David Patiño se ganó el respeto de diversos clubes en la Liga Nacional de Honduras luego que fuera el responsable de llevar al Victoria a unas semifinales en el Clausura 2025-2026, pese a la modestia del plantel y los problemas económicos que sigue arrastrando.

La experiencia de Patiño en Honduras fue agridulce al no cobrar todo el segundo torneo, caso que incluso llegó a la FIFA, pero sigue sin resolverse, según contó a Fútbol Centroamérica.

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A pesar de eso, David Patiño sigue sin descartar la posibilidad de llegar a Honduras en el futuro; aunque ahora las ofertas las analizará “con mucho cuidado”, dijo.

“Hoy en día estoy dispuesto a escuchar ofertas, pero con la cautela de alguien que ha vivido situaciones negativas allí. Si llegara una propuesta, la analizaré con mucho cuidado”, dijo a Fútbol Centroamérica.

La oferta que rechazó

El DT mexicano también contó que recientemente recibió la oferta de Juticalpa; sin embargo, no fue de su completo agrado y a eso se le agrega el compromiso que posee actualmente con el Monterrey Femenil.

Patiño fue sondeado tras el despido de Humberto Rivera del cuadro canechero, finalmente el club nombró a Roger Espinoza como su DT.

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“No me convenció el nivel de la propuesta, además de que en ese momento ya tenía un compromiso con Monterrey, que debo cumplir“, aseguró.

David Patiño clasificó a Victoria a semifinales de Liga Nacional eliminando a Marathón. Foto: La Prensa.

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Sobre las posibilidades en Honduras, dijo que no piensa en un equipo en específico y que la única expectativa que tiene es la estabilidad del club y la seriedad de la directiva.

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“No tengo un equipo en particular en mente, pero si se da la oportunidad de unirme a un club estable, con un proyecto serio y con el deseo de jugar buen fútbol, estaría dispuesto a considerar la propuesta”, indicó.

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Y finalizó diciendo que: “Confío en mi trabajo y sé que puedo hacer que un equipo juegue bien y compita al más alto nivel. Tengo hambre de triunfo y una gran dedicación, ya que me he dedicado al fútbol toda mi vida”.