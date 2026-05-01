Hay consenso en Alajuelense: los manudos ya eligieron DT para reemplazar a Machillo Ramírez

Apenas se secó la tinta del comunicado oficial que confirmaba la renuncia de Óscar “Machillo” Ramírez, en la Liga Deportiva Alajuelense comenzó la inevitable danza de nombres para asumir el banquillo.

Aunque la directiva todavía no confirma acercamientos oficiales con ningún estratega, la exigente afición rojinegra parece haber llegado a un consenso sobre quién debe ser el encargado de enderezar el rumbo del barco y evitar que el club se suma en otra de esas desesperantes sequías de títulos que han marcado su historia reciente.

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Los manudos ya dieron su veredicto

Ni bien la Liga oficializó en sus plataformas la salida de Ramírez, el nombre de José Saturnino Cardozo, actual técnico del sorprendente Municipal Liberia, se apoderó de la conversación.

El estratega paraguayo, quien encadena dos torneos consecutivos metiendo a los aurinegros en las semifinales, se perfila como el gran favorito de la afición de Alajuelense. Comentarios como “Espero que ya tengan a Saturnino firmado” y “Traigan a Saturnino” inundaron rápidamente la red social X (antes Twitter).

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Ademá, en la víspera de la salida de Ramírez, una encuesta realizada en nuestro canal de WhatsApp de Liga Deportiva Alajuelense midió el pulso de la afición sobre quién debería tomar las riendas en caso de confirmarse la vacante.

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El resultado fue abrumador: el estratega paraguayo arrasó con 982 votos, doblegando con facilidad al segundo candidato más elegido, Bryan Ruiz, quien sumó 491 votos.

Presente sólido en Ciudad Blanca

Los méritos del “Diablo Mayor” en el presente Clausura 2026 justifican la obsesión manuda. Los Coyotes finalizaron terceros en la fase regular con 33 puntos y se preparan para enfrentar las semifinales ante el Deportivo Saprissa arrastrando un impresionante invicto de 10 partidos en el campeonato nacional.

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Por otro lado, Cardozo finaliza contrato apenas termine la actual temporada. Y aunque la directiva aurinegra está haciendo todos los esfuerzos posibles por retenerlo y ya le puso una oferta de renovación sobre la mesa, el paraguayo todavía no ha estampado su firma. ¿Se lanzará la Liga con todo por sus servicios?

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En síntesis

La afición de Alajuelense ve con buenos ojos a José Saturnino Cardozo para reemplazar al Macho.

Cardozo tiene a Liberia en semifinales por segundo torneo consecutivo; clasificó tercero con 33 puntos.

El contrato del “Pepe” con los Coyotes termina al finalizar este Clausura 2026.