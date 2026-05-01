“Hoy le avisaron”: Alajuelense tomó una decisión sobre el futuro de Joel Campbell tras la renuncia de Machillo Ramírez

La salida de Óscar Ramírez dejó más que un vacío en el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense. También abrió una serie de decisiones pendientes que el club venía postergando y que ahora, sin su principal respaldo deportivo, empiezan a resolverse con rapidez. El cierre del ciclo del “Machillo” no solo marca el fin de una etapa, sino el inicio de una depuración que promete ser profunda.

En ese contexto, uno de los nombres que más ruido generaba era el de Joel Campbell. El delantero, que llegó con grandes expectativas y un cartel importante por su trayectoria internacional, termina contrato en junio y su continuidad estaba en duda incluso antes de la salida del técnico.

Durante el último torneo, su rendimiento no logró consolidarse como se esperaba. Entre lesiones, falta de regularidad y un nivel irregular, Campbell nunca terminó de convertirse en la figura que el club imaginó cuando apostó por su regreso al fútbol nacional.

Con el cambio de escenario tras la renuncia de Ramírez, la situación del atacante pasó a ser prioridad en la agenda dirigencial. Y en las últimas horas, una información que surge desde el entorno cercano al club empieza a marcar un desenlace claro.

¿Qué decisión tomaron en Alajuelense con Joel Campbell?

Desde Fútbol Centroamérica, una fuente consultada fue contundente: “Hoy le avisaron que se va”. Una frase que, de confirmarse oficialmente, sellaría la salida de uno de los nombres más pesados del plantel rojinegro en los últimos años.

Joel Campbell no continuaría en Alajuelense. (Foto: La Nación)

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La decisión no deja de llamar la atención por el peso del jugador, pero también responde a una lógica interna. Alajuelense busca reestructurar su plantel tras un semestre fallido y necesita liberar espacio, tanto deportivo como económico, para encarar el próximo mercado con mayor claridad.

Además, la ausencia de Machillo cambia el panorama. Campbell era uno de los futbolistas que mantenía una relación directa con el técnico, y su continuidad podía depender en parte de esa conexión. Sin Ramírez en el banco, el análisis se vuelve más frío y enfocado en el rendimiento.

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En el entorno del club entienden que se trata de una decisión difícil, pero necesaria. La Liga no solo busca resultados, sino también coherencia en su proyecto, y eso implica tomar decisiones fuertes con jugadores de peso.

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Datos Claves

Joel Campbell fue informado por el club que no continuará en la institución.

fue informado por el club que no continuará en la institución. El contrato del delantero con Alajuelense finaliza oficialmente en el mes de junio .

finaliza oficialmente en el mes de . La salida de Óscar Ramírez aceleró la depuración de jugadores con alto peso económico.