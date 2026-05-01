Limpieza total en Alajuelense: el club confirma la salida de otras dos figuras tras la renuncia de Machillo Ramírez

La renuncia de Óscar “Machillo” Ramírez al banquillo de Liga Deportiva Alajuelense provocó un verdadero efecto dominó que terminó por arrasar con casi todo su cuerpo técnico.

Tras anunciar la salida del DT más ganador que ha pasado por el Morera Soto, la institución emitió un comunicado oficial donde confirmó la desvinculación de otras dos piezas clave.

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Limpieza en el cuerpo técnico

Alajuelense oficializó que Wardy Alfaro, asistente técnico principal del “Macho”, no continuará en la institución, sepultando así los rumores que lo colocaban como un posible candidato interino para tomar las riendas del equipo.

Wardy Alfaro había sido nombrado como el posible sucesor del Macho, pero finalmente no seguirá en el club (X).

Junto a él se marcha Juan Carlos Barrantes, preparador físico del plantel. Su salida era una de las más exigidas por un amplio sector de la afición, dado que el equipo sufrió una crisis inédita de lesiones musculares que mermó severamente las opciones de Alajuelense durante todo el Clausura 2026 y que, a la postre, contribuyó a la eliminación en la fase regular.

Juan Carlos Barrantes fue cuestionado por las constantes lesiones que aquejaron al plantel (X).

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Un único sobreviviente

En medio de este éxodo, la gerencia deportiva tomó la decisión de mantener en su puesto a una sola persona del cuerpo técnico saliente: Diego Cejas, entrenador de arqueros que lleva tres años en el club.

El argentino Diego Cejas continuará en su cargo (Facebook).

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El argentino de 46 años se convierte así en el único sobreviviente de la era Ramírez y será el encargado de darle continuidad al trabajo con los guardametas, mientras la directiva define la inminente llegada del nuevo estratega rojinegro.

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En síntesis

Alajuelense confirmó el adiós de Óscar Ramírez.

El club cortó de raíz el proceso anterior al despedir al asistente Wardy Alfaro y al preparador físico Juan Carlos Barrantes , este último señalado por la plaga de lesiones.

y al preparador físico , este último señalado por la plaga de lesiones. De todo el grupo de trabajo, el preparador de porteros Diego Cejas es el único integrante que conserva su cargo para el próximo semestre.