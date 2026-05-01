“Próxima parada: Mundial 2026”: Paulo Wanchope pisa fuerte en la FIFA con un anuncio que sorprende a Costa Rica

Este viernes 1 de mayo, en pleno Día Internacional del Trabajador, Paulo César Wanchope demostró que sigue “laborando” en las más altas esferas del fútbol internacional.

El histórico ex delantero tomó por sorpresa a los fanáticos del fútbol en Costa Rica al compartir una publicación en sus redes sociales que lo ubica codeándose con nada menos que Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

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Wanchope entre leyendas

Lejos de los banquillos de la Liga Promérica (donde su última experiencia fue como DT del Deportivo Saprissa), “Chope” reapareció públicamente desde Vancouver, Canadá, con traje y corbata para participar en el 76.º Congreso de la FIFA.

Wanchope dijo presente en Vancouver (Instagram).

Wanchope asiste a estas cumbres en calidad de FIFA Legend, formando parte de un selecto y exclusivo grupo de embajadores globales que representan a sus respectivas confederaciones (en su caso, claro, la Concacaf).

Rumbo al Mundial 2026

Junto a una serie de imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, el entrenador escribió: “Un gran honor haber asistido al 76.º Congreso de la FIFA en Vancouver. Próxima parada: Copa Mundial de la FIFA 2026“.

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Wanchope compartió escenario con Infantino y varias leyendas del fútbol internacional (Instagram).





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Aunque es evidente que no estará dirigiendo a ninguna selección, este mensaje confirma que Wanchope tendrá un rol oficial durante la justa que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá.

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¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El Mundial de Norteamérica 2026 arrancará oficialmente el jueves 11 de junio de 2026 (dentro de 41 días). El partido inaugural se jugará en el histórico Estadio Azteca, en la Ciudad de México, convirtiéndose así en el primer estadio en la historia en albergar tres aperturas de Copas del Mundo.

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En síntesis

Paulo César Wanchope reafirmó su estatus como FIFA Legend , participando activamente en el 76.º Congreso de la FIFA en Vancouver.

, participando activamente en el 76.º Congreso de la FIFA en Vancouver. Con su mensaje, el ex delantero confirma que será parte de la delegación oficial de embajadores durante el torneo que inicia en solo 41 días .

. “Chope” se consolida como el principal rostro diplomático del fútbol costarricense ante el mundo.