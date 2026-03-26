“Demanda ante FIFA”: David Patiño revela cuánto tiempo pasó sin cobrar en Honduras y destapa el calvario que se vive

Los problemas económicos del Victoria vienen de torneos atrás y a día de hoy la directiva del club ceibeño sigue sin resolverlos. En el presente Clausura 2026 de la Liga de Honduras se marchó el delantero panameño Rolando Blackburn por esa circunstancia.

A las denuncias de los propios jugadores ante la falta de pago, se une el testimonio del entrenador mexicano David Patiño, quien llegó al Victoria en diciembre de 2024 con la ilusión de sacar adelante el proyecto.

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Con Patiño en el banco, el Victoria llegó a semifinales en el torneo Clausura 2025-2026, pero su estancia enel club llegó a su fin tras el mal inicio en el Apertura luego de seis derrotas en seis partidos, marcado por la salida de jugadores importantes.

Ahora, David Patiño atendió a Fútbol Centroamérica para contar los momentos agridulces que vivió en Honduras y recordó que la falta de formalidad de la directiva de Victoria echó a perder su trabajo.

No cobró todo el segundo torneo y su caso lo llevó a la FIFA, aunque no ha obtenido resolución.

El DT actualmente trabaja para el Monterrey Femenil como auxiliar técnico institucional, siendo esta su primera experiencia en el fútbol femenino.

Las confesiones de David Patiño

Me comentaba que usted se encuentra actualmente en Monterrey. ¿Nos puede contar cuáles son sus funciones en el club?

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“La directiva me invitó a ser auxiliar institucional del equipo femenino. Estoy aprendiendo sobre el equipo, las metodologías y todo lo relacionado con el fútbol femenino, que es un área en la que nunca había trabajado antes. Esta invitación surgió a partir de una propuesta de la directiva del club”.

Profe, ¿cómo fue su experiencia en el Victoria de La Ceiba? ¿Qué le dejó el fútbol hondureño y qué enseñanzas sacó de allí?

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“Fue una experiencia muy enriquecedora. Tuve buenos amigos, trabajé con un equipo pequeño que hizo un gran torneo y jugó muy bien al fútbol. Sin embargo, también hubo aspectos negativos, como una directiva poco formal que no cumplió con sus compromisos, lo que echó a perder el esfuerzo realizado. Habíamos logrado cosas importantes que ni ellos imaginaron, pero no pudieron cumplir con nosotros ni con los jugadores, lo que lamentablemente destruyó el proyecto”.

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Patiño logró llevar al Victoria a unas semifinales en la Liga Nacional.F oto: Victoria.

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Los problemas económicos que enfrentaba el Victoria aún siguen presentes, ¿se solucionó la deuda que tenían con usted y con el resto del cuerpo técnico?

“No, no cobré nada del segundo torneo. Actualmente está en curso una demanda en FIFA sobre mi caso, pero aún no se ha resuelto”.

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¿Cómo ocurrió esa situación en el Victoria?

“Los directivos no tuvieron la capacidad ni la solvencia para afrontar los compromisos que adquirieron”.

¿Lo extradeportivo arruinó todo?

“Es una experiencia agridulce. Tuvo aspectos muy rescatables, sobre todo en lo deportivo, con los jugadores y el equipo. Sin embargo, lo extradeportivo arruinó muchas posibilidades”.

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Si pudiera enviar un mensaje a los jugadores que estuvieron con usted en el Victoria, ¿qué les diría?

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“Les enviaría un abrazo solidario y mis mejores recuerdos. Fueron jugadores muy profesionales que dejaron todo por el proyecto, y me duele ver cómo las circunstancias externas ensuciaron las posibilidades del equipo”.

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¿Qué jugadores destaca de ese plantel?

“No quisiera mencionar a uno en particular, ya que todos fueron excelentes, tanto como jugadores como personas”.

David Patiño tiene una respetable trayectoria por el fútbol de México. Foto: Fútbol Total.

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